Ceci n’est pas une pipe

Habrá que remitirse a la literatura y al arte moderno para intentar explicar lo que está pasando. En primer lugar, a Lewis Carroll y su Humpty Dumpty. Al interrogante de Alicia de por qué las palabras signifiquen tantas cosas diferentes, responde: «La cuestión es saber quién es el que manda…eso es todo». También a Magritte con su célebre cuadro, que se entiende mejor si lo acompañamos de la expresión: «la última palabra de esta frase no es un gato». Se trata por supuesto, de las trampas del lenguaje. En el caso del cuadro lo chocante es debido a que nuestra percepción sensible es muy importante para nuestra sensación de realidad. Imaginemos una foto de Sánchez con una leyenda impresa que diga: «Esto no es un presidente». Aumentamos las interpretaciones: «falso, es el presidente»; «en efecto, esto es una foto de Sánchez, no un presidente»; pero también es posible otra: «Sánchez no se comporta como debería hacerlo un presidente». ¿Acaso no está emparentada con todas esas trampas la fantástica declaración del PSOE de que «estamos contemplando una posible ley de amnistía para resolver la presión judicial contra los encausados, sin violentar el marco constitucional»? ¿O no podría, como sostiene J.M. Lafuente, aprobarla con otro nombre? Su inconstitucionalidad al cabo de años no afectaría «por seguridad jurídica» a sus beneficios para los afectados. De cualquier manera, Junqueras ha declarado que la amnistía se pactó con el PSOE para la formación de la Mesa del Congreso, «está hecha», aunque lo niegue el PSOE con el eufemismo de acuerdo de «vías legales» para los mismos resultados.

Aznar pidió una «movilización civil» contra la amnistía. El tipo es desagradable, especialmente cuando sonríe, ofreciendo una mueca chaplinesca que más bien aterroriza. Pero tiene todo el derecho constitucional (art. 21) a hacer un llamamiento a manifestarse para denunciar una gravísima intentona sediciosa contra la integridad constitucional por parte de quienes no se recatan en afirmar que «lo volverán a hacer». Resulta completamente surrealista que la portavoz Isabel Rodríguez, la vicepresidenta Díaz y la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurúa, al unísono le llamen golpista y le comparen con Tejero. Pero siempre hay alguien que puja más en la miseria moral y política. Es el caso del clérigo Oriol Junqueras. Que uno de los más importantes dirigentes del golpe de Estado que se ejecutó en setiembre y octubre de 2017, sólo comparable al 23F de Tejero, califique como golpista a un expresidente democrático, es de un cinismo y una villanía insoportables. A la vista está en quiénes se ha apoyado y en quiénes se apoyará Sánchez para mantenerse en la poltrona del poder. El problema no es sólo Sánchez lo es el PSOE, cuyos dirigentes, en Galicia y en Asturias le incitan (como si hiciera falta) a hacer lo que tenga que hacer (en alusión a la amnistía). Al común de las bases del PSOE les importan menos las «cominerías legales» que el mantenimiento del poder que significa, ni más ni menos, que seguir viviendo de los presupuestos del Estado. El principal embeleco con el que Sánchez concurrió a las elecciones del 23J no fue el temor a que la participación de Vox en un posible Gobierno de Feijóo arrasara con el aborto, las autonomías o la ley contra la violencia machista, fue el reivindicar su imagen atacada por Feijóo con su derogación del sanchismo. Frente a la pregunta de Alsina, «presidente, ¿por qué nos ha mentido tanto?», respondió que él nunca había mentido, simplemente había cambiado de opinión al haber cambiado las circunstancias. Dejando aparte que compromisos electorales no constituyen opiniones sino obligaciones contraídas con los electores para decantar su voto, cuyo incumplimiento supone fraude, comportamiento intrínseco desde el fake de su tesis doctoral, examinemos el momento de sus principales cambios de opinión. Antes de las elecciones de diciembre de 2019: lo de setiembre y octubre del 2017 en Cataluña no era sedición, era rebelión; traería a Puigdemont a España para entregarlo a la justicia; no pactaría con Podemos (no podría dormir) ni con los independentistas. Después de las elecciones pactó con todos ellos por una simple cuestión: el poder. No cambia de opinión, simplemente traiciona sus compromisos para mantenerse en el poder. Hace dos meses, antes del 23j, dijo que no iba a aceptar la amnistía porque no entraba en la legislación ni en la Constitución española; ahora, cuando Puigdemont exige la amnistía como condición previa para negociar la aportación de sus siete votos de Junts a su investidura y Junqueras afirma que el acuerdo para la misma ya está hecho, ya se contempla su aprobación. No son cambios de opinión, son cesiones a cambio de votos para seguir de presidente. Sánchez es el nuevo hombre sin atributos. Mejor dicho, es un hombre con un solo atributo: el ansia demoníaca de poder. A eso sacrifica todo. A los que despide les pregunta cómo pasará a la historia. Le recordarán como un autócrata narcisista, como un insensato sin escrúpulos y sin moral. Cuando Sánchez entra por la puerta los principios salen por las ventanas. Se ha empezado a implementar el uso de las lenguas catalana, vasca y gallega en el Congreso de los Diputados, que el PSOE tumbó hace un año. Al parecer se les sumarán el bable, aragonés y alguna más. Sin amparo en el Reglamento de la Cámara, de forma improvisada, sin grabaciones autentificadas, desde el domicilio de los traductores y con un coste de 250.000 euros hasta diciembre. Se ha podido contemplar el ridículo de Borja Sémper y la estupefacción de su grupo; y lo deficiente que es el catalán hablado por Gabriel Rufián. El Congreso no es una Cámara territorial y el Parlamento ha dejado de ser una Cámara para hablar y convencer para convertirse en una para expresar las identidades. Yolanda Díaz y Puigdemont se hacen carantoñas en castellano. Ortúzar y el prófugo acuerdan en castellano. Algunos califican al Congreso como una nueva Babel. Falso. Dios confundió a quienes querían darle alcance en las alturas con la multiplicación de lenguas que impedía que se entendieran entre sí. En el Congreso todos hablan en castellano en la cafetería o cuando pactan cualquier cosa. No es Babel pues todos tienen una lengua común para entenderse, el castellano, nuestra koiné. Hasta ahora la del Congreso era una representación teatral muy deficiente. A partir de ahora, más que en Babel, puede convertirse en una patochada. Nos toman el pelo a todas horas.