La victoria del relativismo

El relativismo es incompatible con el orden social. Una sociedad tiene futuro en la medida en que es capaz de agrupar a la mayoría de sus miembros en torno a unos valores y a un proyecto de futuro. Tras la dictadura de Franco la sociedad española se conjuró para superar las divisiones y enfrentamientos históricos que culminaron en la Guerra Civil para construir una democracia liberal incorporada a Europa: reconciliación nacional, partidos políticos, elecciones, libertad, igualdad, separación de poderes y descentralización política. La Constitución masivamente aprobada en referéndum fue el marco en el que se plasmaron estos objetivos asumidos por las ideologías mayoritarias en aquel momento: la socialdemocracia y la liberal-conservadora. Se abandonaba y proscribía la división entre azules y rojos, entre comunistas y fascistas, presentes en la bienintencionada pero caótica segunda república y en la dictadura militar nacionalcatólica de Franco. El embeleco de una nueva España ha durado cuarenta años, hasta que los defectos de la Transición insertos en la Constitución (sistema electoral proporcional, empoderamiento de los partidos frente a los ciudadanos, débil separación de poderes, inviolabilidad de la figura del Rey, insuficiencias del Título VIII, dificultad de su reforma) generaran de hecho la realidad de un sistema oligárquico de partidos y una clase política turnista al modo de la de la Restauración, tan bien descrita por Galdós en Miau, una democracia degenerada. La superposición de la degradación del sistema con la traición del nacionalismo catalán y vasco cuyas demandas de autonomía habían sido satisfechas explican lo que está pasando.

Ha desaparecido el consenso institucional y se respira una vuelta a una atmósfera que rememora la de 1936. Ya no hay adversarios políticos sino enemigos, como ejemplo de la división existente. Y una guerra desatada por el poder, un poder del que depende la subsistencia económica de miles de afiliados a los partidos que, a su vez, son los que eligen a los dirigentes; ha vuelto el dogmatismo excluyente como subproducto de un relativismo anclado en el cinismo. Un ciudadano de izquierdas no puede coincidir ni en una sola cuestión con uno de derechas bajo la amenaza de ser calificado como fascista; en menor medida también ocurre a la inversa, calificado como comunista. La división irracional en bandos excluyentes ha derivado en el amedrentamiento a los que se atreven a juzgar y a opinar al margen de la nueva dictadura salida del relativismo cínico. Se impugna el análisis de la realidad ajeno a la ideología y se impone la realidad del sectarismo. Montilla (recaudador de altos sueldos para sí y su pareja) a propósito de la amnistía, dice que a veces parece que González y Guerra salgan en auxilio del PP y desde Podemos llaman fascista a Guerra; la cúpula del PSOE afirma que «quienes están quedando mal (sic) son Felipe y Alfonso, que se han montado una rueda de entrevistas en medios de la derecha y la ultraderecha; con el resto del partido ningún problema».

Figuras reconocidas en el movimiento feminista, como Lucía Etxebarría, afirman que «el nuevo fascismo ha llegado disfrazado de progresía y brilli brilli». Causa sensación que el nuevo puritanismo inquisitorial de la izquierda exija persecución y castigo a un estudiante que en un chat privado ha escrito que «hay que romper las bragas» a una estudiante, mientras que el comentario privado de Pablo Iglesias, machirulo de extrema izquierda, sobre Mariló Montero, «la azotaría hasta que sangrase» no solamente carece de la sanción del puritanismo feminista, no supone impedimento alguno para que llegue a la vicepresidencia del Gobierno de España. Mientras desde el PSOE y Podemos se desgañitan contra la derecha y la ultraderecha, defensoras de los poderes ocultos y de los visibles, de Botín, Ortega, Roig, Sánchez Galán, etc., la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, pugna para enchufar a su marido, con diversa suerte en organismos del Estado. Ella, pertinaz en el cuidado familiar, es gobernadora del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), en el que fue presidenta gobernadora (rotativa) entre 2019 y 2020, propició la contratación de su hijo recién licenciado. El código de conducta del organismo prevé la vigilancia de la contratación de familiares directos de la plantilla. Ni se les pasaba por las mientes a sus redactores que también debería preverse la de familiares de los gobernadores. No se trata de Tito Berni sino de la vicepresidenta del Gobierno, campeona de la igualdad de oportunidades, puro cinismo, pura mentira. La ley del ‘solo sí es sí’ de Irene Montero y Pedro Sánchez que pretendía sustituir el Código Penal impulsado por Belloc en 1995, llamándole Código de la manada, ha conseguido rebajar la pena de cárcel de uno de sus miembros, a la espera del recurso del resto de violadores. Echenique, cínico relativista, califica a los jueces que han aplicado la ley como «Rubiales con toga».

González y Guerra se quejan, pero pactaron con UCD la oligarquía partidaria que aseguraba el poder de unos pocos frente a los ciudadanos. Se quejan, pero impulsaron la ley del CGPJ de1985 que inició el desmantelamiento de la división de poderes. Se quejan, pero González compartió con Aznar las cesiones al nacionalismo que han derivado en la desestabilización institucional. Guerra dio a Zapatero los votos que necesitaba para ganar a Bono en el congreso en el que fue elegido secretario general. Allí empezó todo. Fue el mismo Guerra el que limpió como una patena el Estatut de Maragall y ERC del que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales catorce artículos. No hay patriotismo de partido o preservación del legado político que valgan para justificar el voto a Sánchez. Es una cuestión de dignidad moral ante la posición de contemplar una amnistía que, además de otorgar impunidad a unos delincuentes, legitima una gravísima intentona sediciosa contra la integridad constitucional y es una invitación a repetirla, como no se han recatado en decir. Es amnistía para mantener el poder, para nada más, por siete votos de un prófugo a quien Sánchez empodera. El mismo que hace dos meses meses decía: «El Gobierno no la va a aceptar y no entra ni en la legislación ni en la Constitución española». Otro rápido «cambio de opinión» como los anteriores, sustentado en la ambición de poder del César. ¿No habrá otro Catón que muera por su propia espada?