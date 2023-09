Sobre la crisis judicial

La apertura del año judicial que se celebró el pasado jueves, como siempre en presencia del rey, fue un acto casi luctuoso puesto que el tercer poder del Estado se encuentra gravemente debilitado por la caducidad y la merma del Consejo General del Poder Judicial.

El presidente del Tribunal Supremo en funciones, Francisco Marín, sucesor del dimitido Carlos Lesmes —un magistrado que en sus excedencias formó parte del equipo de gobierno de Aznar—, pronunció un discurso controvertido en el que abordó dos temas de candente actualidad: los supuestos ataques a la independencia judicial y el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que dura ya cinco años. Un periódico titulaba así la edición en primera página: «El Supremo exige la renovación judicial y desliza su recelo a una amnistía. En el acto institucional ante el Rey, el presidente del tribunal reprocha a los políticos que dejen la justicia «en respiración asistida».

En el primer asunto, la declaración del magistrado encierra una superlativa arrogancia judicial que no termina de entenderse. Las medidas de gracia, que otorga el poder ejecutivo sostenido por la soberanía popular encarnada en el parlamento, son instituciones plenamente constitucionales que forman parte además del tronco originario de la democracia política. Se pretende con ellas resolver conflictos políticos que trascienden de la mera calificación que les otorgue el juez de acuerdo con normas que pueden no haber previsto circunstancias decisivas o que es preciso adecuar para adaptarlas al interés general o a los valores acuñados por la ciudadanía, que no son en su mayor parte permanentes sino fluidos y sometidos a evolución. Como dijo en memorable ocasión Joaquín Garrigues Díaz Cañabate a los miembros de la caverna franquista, solo Dios en el Sinaí pudo dar leyes inmutables a los hombres. Y aún esto deberíamos dudarlo los escépticos.

Quiere decirse, en fin, que una medida de gracia no es una enmienda a una sentencia judicial ni un desaire a los jueces que la han dictado. Estos consuman cabalmente su labor con la firmeza de sus determinaciones, pero la vida sigue, y no todo en ella es racionalidad y equilibrio. También hay mutaciones que el político magnánimo debe resolver, y que a menudo exigen recurrir al borrón y cuenta nueva para que el futuro no se cobre víctimas inocentes.

En el segundo asunto, Marín criticó con severidad a «la clase política», con una indiscriminación que resulta incluso ofensiva. Es cierto que los políticos han dejado a la justicia «en respiración asistida» al haber aplazado cinco años la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero si no se amplía la noticia, ese contenido es falaz porque no ha sido toda la clase política la que ha incumplido la constitución y socavado maliciosamente algunos de los mecanismos que la mantienen actualizada: ha sido el Partido Popular, que gobernaba con mayoría absoluta cuando se eligió por última vez el CGPJ, el que se ha negado sistemáticamente a la renovación, con el pretexto de que no le agradaba el procedimiento establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que Rajoy pudo y no quiso cambiar durante su legislatura. Un comportamiento el de los conservadores que está en contra de toda racionalidad e incluso de la opinión de Bruselas, que ha repetido con insistencia que la renovación del organismo había de ser previa a cualquier debate sobre el sistema de designación de sus miembros.

Decía Borges que en un tiempo infinito le ocurren a todo hombre todas las cosas, y es claro que el Partido Socialista Obrero Español, que ha gobernado en plenitud durante tres periodos de nuestra historia reciente, ha cometido errores que ya están en la historia o que se encuentran a punto de ingresar en ella. Desde el Gal a los EREs, los socialistas tienen mucho de lo que arrepentirse. Pero que cada palo aguante su vela: en esta ocasión, la deriva del poder judicial se ha debido a la voluntad torticera del PP, que ha encontrado en las asociaciones conservadoras de jueces una comprensión inconcebible a la hora de trampear con el juego institucional. Hay que decirlo claro para que nuestros ciudadanos no confundan los términos de la situación.