Hace una semana, dejé por escrito la primera parte de la historia de una familia con una niña de unos cinco años, de excursión por Cabrera. Un padre al borde de un ataque de nervios y, supuestamente, un sereno y luminoso regreso a la Colonia de Sant Jordi quedaron pendientes de relato.

Como les contaba, llegamos a una calita y nos encontramos a la familia. Y aquel padre que se había comportado en la barca como el payaso sorpresa contratado para un cumpleaños, ya había alcanzado el nivel de la vociferación. En el agua, pero ahogado en su propio teatro, con las gafas de snorkel en mano y muy enfadado, le decía a la niña como si fuera una adulta: «¡te estás pasando tres pueblos!, ¡tres pueblos!, ¡estoy harto!». Yo pensaba vengativamente: «claro que estás harto, tú solito te has metido en esto». La criatura, como es lógico, no entendía nada y lloró (le duró cinco segundos). Intervino la madre que la sacó del agua.

Estuvimos todo el rato oyéndoles dirigirse a la niña siempre con tono elevado. Entre ellos no conversaban y apenas se miraban. Ella lo ocupaba todo: su atención, los vídeos, «ven que te pongo crema, ven y come, mira los peces». Me costó mucho abstraerme de ellos y sólo las descaradas lagartijas que pisoteaban nuestras toallas consiguieron que por fin dejara de verles y oírles.

El viaje de vuelta fue similar, pero esta vez se encargaba la mama (sin tilde aguda), mientras él permaneció en la cubierta de proa. Así, no podía ver ni oír a la niña que continuaba como un insaciable remolino. La madre no era gritona, ni se desgastaba tanto. Descubrí entonces el pacto entre ellos: «tú te encargas a la ida y yo a la vuelta». Pacto que, por otro lado, «benefició» a la madre, ya que el destino quiso que dos chicas y un chico en la veintena, aún no estrenados en las lindeces de ser padres, le hicieran una travesía de vuelta muy llevadera. Y es que mantuvieron a la niña entretenida, volviéndola a poner en el centro del universo. Les hacía gracia todo lo que decía y hacía, le daban coba. Ella estaba muy metida en su papel de parlanchina incansable y pizpireta. Su voz aguda era como un taladro de broca fina. La madre la observaba con media sonrisa, mientras los tres palmeros preguntones la afianzaban en ese mundo irreal.

La cosa empezaba a ponerse fea cuando a la mama se le tensó un músculo facial de la comisura de los labios para poder mantener aquella medio sonrisa, y es que su criatura confesaba: «pues... cuando mi papá va al agua mi mamá no se quiere meter nunca». Un silencio cómplice apaciguó la escena y ya desconecté.

Pensaba que por qué no la dejaban en paz, por qué nadie le permitió aburrirse y quedarse a solas con sus pensamientos infantiles en algún momento. Por qué todos estaban empeñados en sobre-estimularla, hacerle creer otra realidad y sobre todo, por qué los padres no le mostraban que también podría existir afecto entre ellos. Me pregunto qué nos habrán metido en la cabeza, para considerar que hemos de ejercer nuestra responsabilidad de padre o madre de tal manera.

Finalmente, les dejamos atrás. Plácidamente, caminamos desde el puerto hacia el coche. Sólo cuando oía una voz chillona, alteraba mi camino y me giraba por si eran ellos, pero no. La Reina de los mares quedó atrás. Me pregunto si alguno de ellos disfrutó de Cabrera y si serán capaces de enmendar el asunto. Y puede que hasta los jóvenes palmeros pisaran tierra decididos a no procrear nunca, ni bajo amenaza de extinción de la especie humana.