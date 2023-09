Dorando la píldora

La otra mañana encuentro una colega del sector. Después de un largo verano resumimos y analizamos. De Girona a Barcelona y de Madrid a Gijón, los libreros van comentando lo mismo. Esta persona y servidor en los mismos términos llegamos a comunes conclusiones que ya se van generalizando los últimos meses.

El día venía cargado de aire africano, no tantos grados pero más humedad. Cualquier cosa menos un día radiante. Críos y crías se refrescaban en el surtidor de la Rambla. La quiosquera atendía a alguna persona mayor fiel a sus revistas. El cielo de un color indefinido como una espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Los contornos de la ciudad desdibujados por el desorden y la suciedad que van acumulando los visitantes de otros países que apenas encuentran papeleras. No queremos generar residuos, pues reducimos papeleras. No queremos incendios, no convienen a nadie, quitamos árboles e incluso hay grandes analistas que sostienen que «los jóvenes no compran libros porque o no tienen casa o son viviendas tan pequeñas que no caben los volúmenes en ningún sitio». La Ciudad es un puro desorden y despropósito pero gusta un montón, no paran de hacerse fotos y selfies. Claro, ya están aquí. Puedes observar, sin pretenderlo, los curiosos rincones donde deciden inmortalizar sus caretos.

Los comerciales del libro que visitan la isla siempre recuerdan el elevado número de librerías por número de habitantes, pero el analista Bernat Ruíz en su última visita, el marzo de 2022, concluyó que en esas tendencias de índice de lectura hay que empezar a tener muy en cuenta las personas de otros países que pasan por aquí o que ya son residentes y hacen crecer porcentajes en otras lenguas. Es exactamente por ahí por donde crecen los indicadores además de la novela gráfica, cómic y libro ilustrado y algunas veces al año el libro infantil con algún título en el ranking de los más vendidos.

Lagun cierra. Han cerrado muchas históricas y ahora las multinacionales para no sufrir un efecto rebote solidario con los libreros independientes no paran de bombardear los medios con análisis muy sospechosos y valoraciones aleatorias, o cuando no, fraudulentas. Una auténtica vergüenza.

El último análisis es tan escandalosamente chapucero que parece elaborado con IA o no se puede entender si eres librero y sigues cuerdo. Todo por concluir que en Catalunya se vende más por Sant Jordi o que Navidad y Reyes son, con diferencia, el «pico más alto», pero de oro, ya que estamos. Se quiere eliminar un tejido centenario con toda esta tontería pero que no se note. Auténtica venta de humo para disimular lo que está pasando. El sector librero quizás ya ha entrado en un bucle de difícil retorno. Desde esta página se sugiere que quizás la creación de una «tarifa plana», anual, con los proveedores, en cuanto a novedades y reposición, puede o podría ser una de las pocas salidas en este delicado reto que se avecina. La opinión la controlan los grandes que antes de la pandemia veían cómo los editores independientes, y de vocación, marcaban el ritmo y los brotes verdes. «El sector del libro sigue disparado…» pero en el pie de alguien (se supone). Un comienzo de año prometedor, cuando en abril algunos responsables de grupos editoriales muy considerables ya afirmaban que se estaba perdiendo el año. Falta gente con vocación que son los que van abandonando por las duras circunstancias, y sobran chamanes de botafumeiro.

Hoy eufóricos se permiten manipular cifras y en el momento que opinan con toda su desfachatez son capaces de publicar a voz tendida la siguiente conclusión: «durante el primer semestre, ficción y no ficción fueron los géneros más vendidos». La gran conclusión. Vivir para creerlo. Puede que el aire africano también esté afectando de manera más generalizada y en latitudes más cercanas a los lugares donde se toman las decisiones del futuro más inmediato del libro.