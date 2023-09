Al’inici d’un nou curs polític ens retrobam, entre altres debats recurrents, un que per als mallorquins hauria de constituir un motiu de goix i de germanor i no pas de discussió: la diada de Mallorca.

Instituïda de bell nou l’any 1997 a instàncies de la senyora Munar, presidenta aleshores del Consell de Mallorca, es va anar consolidant com a festa oficial, ja que mai no ha estat un vertader dia festiu a la nostra estimada illa. Essent president el senyor Ensenyat, es replantejà aquesta efemèride i passà a celebrar-se el 31 de desembre. I ara, després de la recent constitució del nou Consell, la majoria de govern proposa tornar a la data anterior.

Tan vàlida és una data com l’altra, ja que ambdues recorden dos fets cabdals per als futurs mallorquins que, sense tenir els drets que avui té un ciutadà, tampoc eren estrictament sols súbdits ateses les llibertats que contemplava la Carta de Franquesa. Tanmateix, és clar que una de les dues dates té un caràcter més joiós que l’altre. El 31 de desembre commemoram l’entrada de les tropes del rei en Jaume I a la ciutat de Mallorca, governada pel valí ‘Abu Yahyaa’, fet que assenyala en opinió de la majoria l’inici del nou regne de Mallorca, o Mallorques; i que també va suposar la incorporació del nostre arxipèlag a la Corona d’Aragó i per extensió a la Cristiandat. Aquesta data ja fa molts d’anys que és commemorada per l’Ajuntament de Palma a l’anomenada Festa de l’Estendard que, per cert, és una de les celebracions d’aquestes característiques amb més solera d’Europa. No obstant això, convé tenir present que, implícitament, cada 31 de desembre lloam un fet especialment tràgic en el qual les tropes cristianes mataren, mutilaren, violaren, robaren i privaren de tot futur i somnis a milers de mallorquins i mallorquines que avui en dia potser anomenaríem com a Bennàsser, Binimelis o Mesquida o tants d’altres llinatges d’origen àrab.

La commemoració del 12 de setembre

ens recorda en realitat dos fets, un és la festa cristiana del Dolç Nom de Maria, coincident a Mallorca amb la festa de la Mare de Déu de Lluc, patrona de la nostra terra. L’altra, constitueix l’element central d’aquesta breu reflexió: la jura per part del rei en Jaume II, primer rei de la Casa de Mallorca, de la Carta de Franqueses i Privilegis l’any 1276. És considerada per molts d’estudiosos com a una declaració de drets que regulava la convivència dels súbdits d’aquells temps en uns termes molt avançats si tenim en compte el que passava a la major part del continent en aquells moments.

Quan en el segle XXI volem fer palès la nostra admiració per uns fets i a uns personatges històrics cabdals per entendre els nostres legítims anhels d’autogovern, crec que paga la pena posar sobre la taula efemèrides que ressaltin valors que inclús avui dia pretenem conservar i estendre com són la igualtat, la multiculturalitat i la tolerància i no la força i la imposició. És evident que parlam d’un altre temps i que, a més a més, poques lliçons podem donar en segons quines qüestions quasi 800 anys després però, sens dubte, el 12 de setembre vol recordar un fet pacífic, progressista i democratitzador (parlam de 1276) que ens ha de convocar entorn d’una conquesta de la qual ens podem sentir ben orgullosos com a poble; la conquesta dels nostres drets.

Llarga vida a la Festa de l’Estendard i a la Diada del 12 de setembre com a fites destacables en el nostre calendari i que ens recordin, any rere any, que hi va haver un temps en el qual els somnis d’un jove i valent rei es varen transformar en els fonaments d’un poble que volia reeixir en un regne dins la mar.