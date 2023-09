La opinión pública toma el mando

Cada artículo del New York Times se expende con preservativo, acompañado desde la misma portada de la dama gris con una advertencia tan exigente sobre la pluralidad del medio que queda a un paso de descalificar la contribución, como si fuera una imposición molesta. La prensa mainstream estadounidense solo admite un punto de vista sobre Trump o la covid. Esta unilateralidad no debe traducirse literalmente en términos ideológicos, pues el rotativo neoyorquino muestra una sorprendente complacencia hacia Putin. El punto en discusión dirimirá si el jacarandoso articulismo español ha entrado en la misma vereda disciplinaria. La respuesta final será afirmativa, el culpable se lo pueden imaginar.

Los fenómenos globales más significativos pasan desapercibidos a los medios, en especial si resultan demasiado humillantes para sus planteamientos genéricos. Así, el viraje fulminante en la reacción ante Luis Rubiales es un ejemplo de la toma del poder por parte de la opinión pública, ante la desidia de la prensa especializada a la hora de enjuiciar los sucesos de Australia. La demostración es muy sencilla, basta repasar la cobertura y portadas inmediatas a la exhibición testicular y el beso forzoso del presidente de la Federación. La presencia es nimia, por comparación con la dimensión planetaria que alcanzaría el escándalo.

Los medios ya habían sometido la naturaleza de sus informaciones al veredicto popular, desde el momento en que la contabilidad exhaustiva del seguimiento y aceptación de cada pieza publicada sustituyó a los ojos clínicos de las redacciones. A partir de Rubiales, también han entregado el contenido de sus tomas de posición a la opinión pública. Si el escándalo admitiera una vertiente irónica, se centraría en el elevado número de comentaristas masculinos obligados a manifestarse en el sentido contrario a sus pulsiones. Durante tres semanas interminables, se han agarrado a cada «esta huelga de hambre lo cambia todo» o «este nuevo vídeo introduce dudas». Sin éxito, acababan arrastrados por la corriente. El ciudadano medio es implacable con sus medios.

Por tradición, los medios auscultaban las tendencias sociales con pericia envidiable. Los poderosos inteligentes como Jefferson o Churchill celebraban estas aportaciones como un parte meteorológico, devoraban la prensa porque les ayudaba a saber lo que les esperaba. Por supuesto, los estadistas menos elaborados exigían una versión edulcorada a sabiendas de su mendacidad, igual que la madrastra de Blancanieves le exige una falsedad a su espejo mágico.

El equilibrio inestable se rompe en Estados Unidos con Trump y en España con Rubiales. En su cena de presentación a los Sulzberger, propietarios del Times, el presidente americano recién inaugurado se queja de la columnista Maureen Dowd, a quien George Bush padre había apodado «la Cobra». El editor no defiende de modo explícito a su articulista, consagrada con un Pulitzer por sus textos sobre el escándalo de Bill Clinton y Monica Lewinsky. Se limita a comentarle al mandatario recién llegado que «no es tu culpa, es tu turno».

Rubiales supone un paso adicional, el ciudadano dirige sus reproches al poder sin intermediación, solo aceptará los canales consecuentes que refuercen sus tesis o a los discrepantes que expliquen muy bien su disidencia. La posición de los periodistas templadores de gaitas se vuelve insostenible. Caduca el «por un lado, por otro lado». El periodismo deportivo, sin duda el más importante y del que presumimos todos sus practicantes, fue pillado a contrapié. El choque ha sido brutal, salvaje, cruel, tal vez necesario.

Por supuesto, descargar las culpas sobre la prensa deportiva es tan ridículo como acusar a los columnistas políticos de no haber sabido avizorar el resultado sorprendente del 23J, hasta incurrir en uno de los ridículos más estrepitosos de la democracia. Mayoría absoluta del PP en solitario, hoy produce hasta sonrojo escribirlo. En el caso de Rubiales, se ha alcanzado finalmente el consenso, pero lleva el sello de los consumidores y no de los creadores de opinión. El desenlace marcará tendencia, los articulistas ya no saben qué pensar.

Se han derrumbado las torres de marfil. El pragmatismo señala que una prensa menos dócil sería preferible a una ciudadanía desatada. También para el poder, sobre todo para el poder. Médicos, profesores, intelectuales, los embates de la civilización digital sacuden a los sumos sacerdotes sin tomar prisioneros. La antigua plebe no solo ha perfeccionado las virtudes narrativas, sino que posa ante las cámaras o interviene frente a un micrófono con soltura profesional. Y si este artículo sobre la conquista del poder por parte de la opinión pública no logra unos índices de lectura arrasadores, en ningún caso significa que su presupuesto sea falso, sino que la opinión pública desea preservar su hazaña en secreto.