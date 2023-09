Ojos que no ven

No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice el refrán. La frase viene a cuento de nuestra total pasividad e indiferencia ante las múltiples matanzas de emigrantes ocurridas en muchos puntos de la tierra. Cada día nos llegan noticias de accidentes, hecatombes, ahogamientos, asfixias mortales, aplastamientos y otras calamidades sufridas por personas paupérrimas en tránsito a lo que creían una vida mejor.

No hay jornada sin una desgracia. Indocumentados achicharrados por los fuegos forestales en Grecia; naufragios con decenas de muertos en el Mediterráneo y el Atlántico; espaldas mojadas ahogadas en los obstáculos que la «civilizada» Norteamérica (gobernada, de momento, por un católico demócrata, Joe Biden) ha instalado en los ríos colindantes con México; masacres de etíopes en la raya entre Arabia Saudita y Yemen…

La organización humanitaria Human Rigts Watch (HRW) acaba de denunciar el asesinato masivo de migrantes etíopes a manos de la guardia fronteriza de Arabia Saudita. Un pormenorizado y documentado informe revela cómo las colas del hambre de los africanos son recibidas a tiros, cañonazos o bombazos. El resultado son miles de muertos y heridos. Seres humanos tratados peor que una plaga, con menos derechos que los animales. A la lluvia de balas y metralla le siguen las violaciones a las mujeres y niñas supervivientes. Y las torturas a los niños y hombres que no tienen escapatoria posible.

Es algo horrible, propio del tiempo de los césares romanos, cuando los genocidios estaban bien vistos. Las escenas recuerdan también las limpiezas étnicas de los nazis en Polonia, Rusia, Ucrania u otras naciones sometidas a su tiranía.

El mundo, pese a lo que nos creemos, no ha cambiado mucho en dos mil años.

Al parecer, los crímenes de lesa humanidad en el desierto empezaron hace años. Era algo notorio. La Organización de las Naciones Unidas se ha limitado a enviar cartitas al gobierno de Riad, que se fuma un puro.

La monarquía saudita ha conseguido mejorar su nefasta imagen de vulneración de los derechos humanos a través de sus infinitas riquezas. El petróleo sirve para blanquear a un régimen corrompido a través del golf y el fútbol, ese narcótico que tiene a millones de adictos anestesiados.

Compras de equipos, fichajes milmillonarios de leyendas o de rutilantes promesas, como Gabri Veiga.

No juzguéis y no seréis juzgados, dice el Evangelio. No obstante, cuesta mucho callarse cuando un «héroe» universal como Leo Messi ha aceptado cobrar 22,5 millones de euros al año como «embajador turístico» del Reino asesino.

España, Estados Unidos, Gran Bretaña, siguen vendiendo carísimas armas a los jeques. Son muy buenos clientes. El arsenal es usado para exterminar a miles de yemeníes o etíopes, vecinos que no valen nada para los millonarios del Golfo Pérsico.

La opinión pública, cuando quiere, puede derribar barreras y acabar con situaciones impresentables. Mas en materia de derechos humanos de los pobres de piel oscura miramos hacia otro lado. Simplemente, no nos interesa.

Votamos a políticos que prometen blindar nuestras lindes. Regamos con millones a tiranos que se ocupan de frenar las migraciones masivas desde el tercer mundo. ¿Hasta cuándo aguantarán las murallas?