En la comparecencia en Bruselas Puigdemont expuso sus exigencias para negociar la investidura: el reconocimiento de la legitimidad del independentismo catalán, una ley de amnistía, el abandono inmediato de todas las iniciativas legales contra los protagonistas de los acontecimientos de 2017 en Cataluña, y la figura de un mediador internacional para supervisar el proceso de negociación, dejando para otra fase el referéndum de autodeterminación pactado, ya que sólo éste puede sustituir el mandato del uno de octubre de 2017. Teniendo en cuenta que el cumplimiento de tales condiciones no es para contar con sus votos para una investidura, sino para iniciar una negociación para un acuerdo sobre la misma, el PSOE se ha apresurado a argumentar «el mandato de las urnas» para minimizar las críticas sobre su receptividad a la exigencia de la amnistía. Obviamente el PSOE pasa por alto lo ocurrido un día antes: la entrevista de la vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz, con el que no sólo es el líder carismático de JuntsxCat, el partido de la derecha carlista de Cataluña, también un prófugo de la Justicia española. El que Díaz, con su presencia y sus carantoñas de embeleso seductor, estuviera legitimando a Puigdemont significa, de facto, que estaba deslegitimando a la Justicia que lo persigue, al Rey que urgió el 3 de octubre de 2017 a restablecer la ley en Cataluña y a la propia democracia española. Como pasa por alto, para vergüenza de quienes aún creen que España es un Estado de Derecho, que sea el prófugo de la Justicia con el que Sánchez quiere llegar al acuerdo «se puede, se debe y se va a alcanzar», el que esté dictando sus límites.

Que la receptividad a la petición de la amnistía sea un mandato de las urnas es más que cuestionable, por mucho que los votantes del PSOE estuvieran esta vez avisados el 23J de que Sánchez quería reeditar sus acuerdos con ERC, PNV, EH Bildu y BNG. Ni figuraba la amnistía en el programa electoral del PSOE, ni se contaba con que una investidura de Sánchez pudiera depender del voto positivo del partido de Puigdemont. Y una prueba adicional es la declaración oficial del PSOE del 24 de julio: «no vamos a traspasar las fronteras que nos marca la Constitución». Otra prueba es la declaración de Felipe González en el programa de Alsina en Onda Cero: «la amnistía no sería el perdón de los golpistas sino la condena del régimen de 1978». Aunque le costara mucho, Felipe votó al PSOE. No aquilató suficientemente el que fuera el refundador del PSOE en Surennes y presidente del Gobierno durante catorce años, junto a todos los demás sufridores masoquistas que le acompañan, que votar al PSOE el 23J era votar al césar del PSOE y a su acreditada alianza con la extrema izquierda, los independentistas y los golpistas de 2017. No repararon en que por un mal entendido patriotismo de un partido que ya no existe, si al final se aprueba una ley de amnistía, aunque se llame de otra forma, podrían ellos mismos haber contribuido a la condena del régimen del 78 que contribuyeron a fundar.

Ante la claudicación de la democracia que pudiera suponer la amnistía, el Tribunal Supremo no se ha recatado en afirmar que significa impunidad disfrazada de ley de punto final. Otros podrían argumentar que las urnas aconsejan el abandono de la estrategia del «no es no» de Sánchez y explorar la posibilidad de un acuerdo entre PSOE y PP para una gran coalición entre los dos partidos; para una abstención del PSOE para investir a Feijóo o para una del PP para investir a Sánchez. Nada de eso pasa por las mientes de quien dirige con mano de hierro al PSOE, su perrito faldero, que, a las pocas semanas de las elecciones se apresuró a declarar que no era a él a quien correspondía valorar si la exigencia de amnistía de ERC y Junts cabía o no en la Carta Magna, sino al Tribunal Constitucional. Es una falacia atribuir al mandato de las urnas contemplar la amnistía; hacerlo no significa otra cosa que mantenerse en el poder, cueste lo que cueste, no al PSOE, sino a la democracia española.

La declaración de Sánchez remitiendo a un TC configurado a su medida con desprecio a la separación de poderes la valoración de si la amnistía es o no constitucional, es la prueba evidente de que ya contemplaba, semanas antes de las exigencias de Puigdemont, su aprobación por una ley aprobada en el Congreso, presentada por el PSOE o por Sumar; lo que abonaría la tesis de que, más allá de la ceremonia de los paripés, todo estaría ya pactado. El recurso de inconstitucionalidad que con toda seguridad presentaría el PP sería resuelto al cabo de un tiempo indeterminado, cuatro, cinco o seis años (el TC ha dado pruebas en cuestiones trascendentales de acompasar sus sentencias al calendario marcado por las necesidades de los gobiernos de turno) en un sentido u otro. Pero una sentencia de inconstitucionalidad, como afirmaba el profesor Lafuente en un artículo en estas mismas páginas evocando el resultado del recurso contra la amnistía fiscal (aunque no se llamó así) del Decreto ley del Gobierno de Rajoy de marzo de 2012. El TC en sentencia STC 73/2017 lo declaró inconstitucional, pero invocó el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la C.E. para que aquélla no tuviera consecuencia alguna para quienes se habían acogido a dicha amnistía fiscal.

Pocas dudas ofrece Sánchez sobre sus verdaderas intenciones. Para él no existe sino un mandato claro de las urnas. De acuerdo con su campaña electoral, se habrían contrastado únicamente dos opciones: la elección entre una alianza de hierro entre la derecha extrema y la extrema derecha, representadas por el PP y Vox, y una mayoría «progresista» entre PSOE, Sumar, PNV, EH Bildu, ERC, BNG y JuntsxCat. El que la mayoría «progresista» incluya partidos conservadores y xenófobos como el PNV y Junts, no altera el significado de tan heteróclita coalición. Es la destrucción del lenguaje por el poder. Progresismo ya no significa lucha por la igualdad, es un simple disfraz. Se ha trocado en lucha por la identidad, es decir por la desigualdad entre los españoles, a la que parece sumarse el aturdido y desorientado Feijóo: «los gallegos pueden entenderse bien con vascos y catalanes porque poseen una identidad histórica que los hermana recíprocamente». Si esto no es un fin de régimen se le parece mucho.