La multivictimización de Jennifer Hermoso, flamante campeona mundial de fútbol, tiene su principal nicho argumental en el modo en que ella gestionó, durante las primeras horas, la agresión inicial sufrida en público. Siguiendo el hilo de su denuncia hubo más «ataques», aunque mientras no traspasen el límite de la coacción, se deben entender metafóricamente. Me refiero a las presiones ejercidas por el poder masculino sobre ella y su familia, incluidas declaraciones públicas en las que, por resumir, se la descalificaba. Esos ingredientes han servido al sesgo social machista para mantener la victimización activa y desviar el foco hacia la víctima de manual —como señala la profesora Ana Bernal Triviño— en lugar del agresor.

Para hablar del tema nuclear, el consentimiento, que se pretende existió por la reacción inicial de Jenni, me tengo que remontar a mis —longevos— apuntes de psicología del curso básico de Policía. Citaré dos técnicas que —por higiene emocional inconsciente— la mente de la futbolista pudo haber aplicado. Su objetivo, en formato castizo, se asemejaría a: «nada ni nadie me va a joder el día más feliz de mi vida», aunque según mis notas —seguro que incompletas— Sigmund Freud hablaría de Formación reactiva y Racionalización.

Estos dos conceptos forman parte del listado de mecanismos de defensa introducidos por el psicoanalista, desarrollados por su hija Anna. Podríamos decir que operan, en ocasiones, ante un estímulo negativo. Al activarse, nuestra mente nos libera de luchar contra un choque de realidad duro de aceptar. En este caso pueden haber operado dos tipos: la Formación reactiva y la Racionalización. El primero explica que los impulsos de respuesta aversiva no solo se reprimen, sino que, además, se domestican, exagerando el comportamiento opuesto. Es decir, que se detiene la aparición de un pensamiento doloroso, sustituyéndolo por otro agradable que no nos hace sufrir. Dicho de otro modo: me hace reír en lugar de llorar.

El segundo mecanismo de defensa activado sería la Racionalización, burbuja donde la mente sustituye una razón real negativa, por otra positiva. O sea, se cambia la perspectiva de la realidad a través de ofrecer una explicación diferente, evitando, como en el primer caso, que nos afecte interiormente. Un ejemplo esclarecedor se da en la violencia de género: me controla porque me quiere. Por tanto, ante el acontecimiento traumático padecido en forma de beso robado, no es descartable que Jenni, la víctima, desplegara una conducta aparentemente contradictoria, con la que el machismo —enquistado— entiende adecuada: defiéndete, chilla, llora, y luego húndete.

Todo esto quedó en menos que nada, cuando Jenni, superada la ebullición emocional de ver cómo la niña de Carabanchel había ascendido a la «cima de su mundo», y acorralada por toda esa superioridad desplegada en su contra, fue tomando conciencia del dibujo íntegro, y entonces decidió replegar sus defensas, y se rebeló.

Tras lo cual, tal vez, enfundada en su camiseta de campeona del mundo, mirando orgullosa la estrella que lo corroboraba, y porque ella sí es —genuinamente— poderosa, difundió un comunicado clave. En él, explicó de forma clara y contundente que: el beso no fue consentido; hubo manipulación, mentiras y presiones sobre ella y su entorno; se sintió víctima de una agresión; y no fue respetada… Sin proponérselo, Jennifer Hermoso Fuentes se ha convertido en un símbolo del feminismo. Bienvenido sea el cambio de ciclo acerca de la igualdad entre mujeres y hombres —y no solo en el fútbol— que, sin duda, ella ha propiciado. ¡Yo sí te creo! Y nunca mejor dicho —¡Se acabó!—.