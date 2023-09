Las dos principales organizaciones nacionalistas de Cataluña, la conservadora Junts —herencia del pujolismo convergente— y la progresista ERC, son, como es conocido, decisivas en la configuración del próximo gobierno. Descartada por razones obvias su alineación con el tándem PP-Vox, los portavoces de ambas organizaciones han anunciado que su respaldo a la candidatura de Pedro Sánchez, al frente del PSOE y de Sumar, se producirá si se cumplen dos condiciones: la amnistía a los inculpados por el procés y el referéndum de autodeterminación.

La viabilidad y la pertinencia de la amnistía son cuestiones políticas que caben en el debate ordinario. El referéndum de autodeterminación, así planteado, no puede ser siquiera tomado en consideración, puesto que en los regímenes maduros no existe tal derecho correspondiente. Como es sabido, la libre determinación está recogida en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, aunque no en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También numerosas resoluciones de la Asamblea General de la ONU hacen referencia a este principio y lo desarrollan: por ejemplo, las resoluciones 1514 (XVI) o 1541 (XVI), relativas al derecho de autodeterminación de los pueblos coloniales. La doctrina de la ONU afirma que este derecho solo se puede aplicar a territorios sin autogobierno y que puedan alegar un derecho ontológico a sea, surgido de una supeditación original o de una postergación histórica.

La razón de ello es que cuando una comunidad o un territorio pretende desgajarse de un estado moderno y constitucionalizado, el asunto no solo concierne a este colectivo sino a toda la comunidad nacional. En otras palabras, la soberanía que ha recibido pleno refrendo de la estructura política que la ha consagrado es indivisible, por lo que no cabe la modificación unilateral del statu quo sino que cualquier variación ha de ser negociada por el conjunto. En ningún país desarrollado y democrático está reconocido el derecho de autodeterminación; en el caso del Reino Unido, la inexistencia de una Constitución escrita y la peculiaridad del Estado británico, fusión relativamente reciente de reinos, han facilitado la celebración del referéndum escocés en 2014, que por ello mismo no puede ser invocado como precedente por los demás países democráticos.

Aunque Canadá es una nación moderna, es la que más y mejor ha reflexionado y legislado en torno a la secesión un territorio, Québec, que por dos veces intentó la independencia en plebiscito, perdiendo en ambos casos por escaso margen. En aquella ocasión, el gobierno remitió el problema al Tribunal Supremo en funciones de Constitucional, y este produjo un dictamen, del que emanó la ley de Claridad, que zanjó el asunto con gran cordura. Dicho dictamen, muy elogiado internacionalmente, contiene tres elementos muy valiosos:

a).-Québec no disfruta del derecho a la autodeterminación.

b).-La secesión solo sería posible si «una clara mayoría» declarara «de forma inequívoca» su deseo de no pertenecer al Canadá. Entre otras razones, porque «Democracia... significa mucho más que el simple gobierno de la mayoría».

c).-La secesión de una provincia «bajo la Constitución» no puede ser adoptada unilateralmente, esto es, sin una negociación vinculante con los otros miembros de la Confederación dentro del marco constitucional.

Es particularmente relevante el primer punto, y por ello reproduzco los argumentos que utiliza el TS canadiense, que se apoya en normas claras del Derecho Internacional: «El derecho internacional a la autodeterminación solo genera, en el mejor de los casos, un derecho a la autodeterminación externa en casos de antiguas colonias, los pueblos oprimidos por una ocupación militar, o un determinado grupo al que se impide el derecho al autogobierno para conseguir su desarrollo político, económico, social y cultural» […] «En estas tres situaciones, el pueblo está investido del derecho a la autodeterminación externa porque se le ha denegado la capacidad para llevar a cabo internacionalmente su derecho a la autodeterminación. Estas excepcionales circunstancias son completamente inaplicables a Québec bajo las condiciones actuales. Por lo tanto, ni la población de la provincia de Québec, tanto si se caracteriza en los términos de ‘pueblo’ o ‘pueblos’, ni sus instituciones representativas, la Asamblea Nacional, el legislativo o el Gobierno de Québec, tienen el derecho, según el derecho internacional, a secesionarse unilateralmente de Canadá».

Parecería escrito en el aquí y el ahora españoles.