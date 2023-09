En Mallorca la ultraderechita cobarde por derecho propio es Vox

Gobiernos de coalición PP-Vox, más o menos vergonzantes, se han establecido en las Españas: Valencia, Aragón, Murcia, Extremadura, Castilla-León, que marcó la senda a seguir, además de en nutridos ayuntamientos; entonces, ¿por qué ni en Baleares ni en Palma se ha seguido la norma? Respuesta plausible: los dirigentes de la extrema derecha han optado, sin que en Madrid se hayan enterado, por garantizarse sus personales situaciones dejando a Vox al pairo. Su portavoz en el Parlamento balear, la señora Idoia Ribas, es abogada de profesión con despacho abierto, que le ocupa su tiempo y al que dedica sus mejores esfuerzos. ¿Le ha garantizado el PP de Marga Prohens un discurrir profesional colmado de satisfacciones a cambio de que no incordie con lo de formar parte del Ejecutivo? Dado que ya tenemos al hombre de El Yunque, Gabriel Le Senne, expuesto en la presidencia de la Cámara legislativa, no es necesario tensar la cuerda con aspavientos a deshoras. Las cosas fluyen para la dirigencia voxera. Tienen a un vicepresidente del Consell de Mallorca, cuyas luces políticas no dan ni para iluminar tenuemente su propia sombra, que anda satisfecho sin hacer nada, y así sucesivamente; para qué desatar absurda trifulca con los hermanos separados del PP, que, para mantenerlos en su plácida somnolencia, les inyectan dosis de sus caras querencias, como es la de aniquilar el uso de la lengua catalana, que al paso que vamos, con las medidas que decreta y decretará la señora Prohens, pronto será lengua vernácula de andar por casa, rememorando los tiempos de la oprobiosa dictadura.

La función pública, la Administración, no requiere más lengua que la castellana, hablada por más de 500 millones de seres humanos (entre ellos, servidor de ustedes), el catalán de Mallorca, el mallorquín (también parlado por el mismo servidor de ustedes), relegado a actos folclóricos de variada índole, donde la consejera Cirer se desenvuelve con acendrado estilo, en los que incluimos los debates parlamentarios; por ello el pizpireto portavoz del Gobierno balear, el ibicenco Costa, deja caer que la eliminación de la necesidad de conocer el catalán en las administraciones acabará por dejar de ser obligación del funcionariado. O sea, si un mallorquín, como servidor, opta por utilizarlo al acudir a un centro de salud puede toparse con que no se le entiende. Las estupideces de Vox, asumidas por el PP, explicadas por Prohens, que destroza la lengua castellana y borda la catalana, conculcarán derechos fundamentales. Lo de las dos lenguas cooficiales quedará para enviar recados a la madre superiora. Hay que constatar que el PP le tiene tomada la medida a la alegre muchachada de Vox: les tira algún que otro hueso para que lo vayan royendo y se entretengan sin molestar a los señores (as) que se sientan a la mesa. Quienes han sufragado a Vox en Mallorca podían esperar algo más de sus sufragados. Gabriel Le Senne, una vez expuesto, en adoración permanente, ha dejado de existir para los mortales: ha entrado en trance. Lo de Idoa Ribas es más peliagudo, puesto que se esperaba mucho de la belicosa abogada cuando debatía en peculiares tertulias televisivas. Un malévolo, de los que abundan en política, susurra que una vez resuelto el «qué hay de lo mío», a lo suyo se afana. La pregunta, que hoy carece de respuesta: ¿aceptará Madrid que Vox Mallorca sea el perrito faldero del PP? Vox, si quiere, dispone de la fuerza para desandar lo andado renegociando pactos, exigiendo entrar en el Gobierno de Prohens, alternativa que hace tiritar a la presidenta balear. La estulticia del PP, incapaz, a lo que se ve, de entender que manosear la lengua envenena, y ahí tenemos el recordado destrozo que protagonizó José Ramón Bauzá, hará que el contencioso del catalán de Mallorca sea roído golosamente por Vox, ¿y después qué? Después, a la señora Ribas, al señor Le Senne, al viejo general y a quien haga falta, se les arrojará otro hueso, que los hay en abundancia, para que se vayan entreteniendo hasta que la legislatura fenezca. Es el claro deseo de la señora Prohens.