Todos juntos pero por separado

Corre la brama que Oswaldo Julio El Loco Latauro (no lo busquen en la wikipedia que es inventado, como todos los demás nombres) está haciendo de tripas corazón para engarzar, cual collar de perlas, los jugadores que precisa para armar el combinado nacional para la próxima temporada.

Los números dan para reunir el portero y los diez jugadores de campo dan y por ello El Loco está esperanzado en tener la fortuna de colocarlos sobre el rectángulo balompédico y así armar un buen conjunto. El mandamás de la Federación se ha entrevistado, para pulsar el ambiente del plantel, con los elegidos posibles jugadores a los efectos de conseguir una selección que sienta los colores y que luche como un solo hombre para que el equipo consiga resultados ganadores. Pero el pobre Presidente federativo anda algo piantao pues de esas entrevistas se ha llevado sorpresa tras sorpresa; tres de los seleccionados le han asegurado que ellos no saltaran al campo con los demás y solo lo harán cuando se haya interpretado el himno nacional porque no lo sienten como propio; cuatro han asegurado que ellos si no se les dan las instrucciones de juego en sus lenguas respectivas, el aymara, el chulupi, el chorote y el chanela, pues que las tendrán por no oídas y que además les hablaran en el campo a sus compañeros de equipo en esas lenguas y si no les entienden pues peor para ellos o que como remedio que el seleccionador alinee también los traductores necesarios para que correteen en calzones cortos por el campo entre los jugadores del combinado traduciendo los «miráme, che», «pasa, pasa», «gambetea», «cuidáte de ese que es un áspero», «ahogále», «cambiála toda», «abroquelarse», y demás modismos futboleros, desde las lenguas de los pueblos originarios al idioma común de los seleccionados y viceversa; el media punta Sergio Luis Capdevil, advierte que si le llega algún balón piensa manejarlo siempre hacia su retaguardia y si les es posible intentará hacer tanto en su propio arco; el pivote Oscar Enzo Ibarreta mantienen que él pasará el balón o no según le dé y que no esperan de él una colaboración garantizada sino que dependerá de las primas y demás correspondencias económicas; el extremo izquierdo, los defensas central y derecho, y los dos mediocampistas van por ahí diciendo que los anteriores tienen sus razones y que las respetan y que ellos jugarán según lo hagan los antes citados; y por último el arquero Diego José Ribadeneira dice que él defenderá su arco pero solo una mitad, porque sus principios ideológicos le impiden defenderlo en su integridad; y aún se rumorea que algún otro jugador que no puede estar seleccionado por falta de ficha federativa pero que manda mucho sobre algunos de los anteriores va diciendo por ahí que no hay que fiarse de El Loco Latauro porque es un camisulero, un careta, y les va a cagar en cualquier momento.

Así y todo El Loco Latauro asegura que el combinado nacional se moverá en el terreno de juego con la precisión de un reloj fabricado en Ginebra y que todas sus piezas van a realizar su particular labor con la vista puesta en la victoria del conjunto, con un objetivo común aún cuando los seleccionados todos lo ven, perciben y describen de manera diametralmente diferente y que espera que toda la afición esté firmemente detrás del seleccionado nacional, aun cuando en ocasiones duda de las intenciones de esos individuos que siguen corriendo tras el colectivo de la selección soltando gritos desaforados que en ocasiones se confunden fácilmente con insultos nada edificantes.

Todo un ejercicio de labor en equipo que nos recuerda mucho más al cuento de los dos burros atados entre sí que no consiguen llegar al heno alimenticio porque ambos tiran en direcciones contrarias y que ha llevado a no pocos fans del combinado no ya a dudar de la capacidad de jugar la pelota con cierta elegancia de los seleccionados sino a considerar tal solo de cuantos tantos van a ser las sucesivas y más que esperables derrotas.

¡Ah!, y si Ustedes creen que esta historieta futbolera y algo porteña, contiene alguna semejanza o referencia con respecto a situación política o parlamentaria y de actualidad en esta, nuestra piel de toro, no lo achaquen a la intencionalidad del escribidor sino a su propia y libérrima percepción, aunque reconozco que tienen Ustedes motivos más que suficientes para encontrar similitudes y parecidos entre lo uno y lo otro. Les veremos en la cancha.