Con permiso de ustedes, les invito a dejarse llevar por la siguiente crónica, que en dos partes, a modo de ilustración en absoluto científica y desde la rigurosa y objetiva visión de madre, abordará la cuestión del inmenso ejercicio que es la maternidad y paternidad.

Hace poco, por un nórdico precio, fuimos de excursión a Cabrera. No hablaré de la ruta ni del parque natural que es la isla. La auténtica estrella protagonista de la experiencia fue una niña de unos cinco años.

Sus dos agentes artísticos, el papa y la mama (léase tal cual, sin tilde aguda), llevaban junto a su criatura un par de días en Mallorca y creo que provenían, por el catalán que a veces intercalaban con el castellano, de alguna parte de la provincia de Barcelona. Al igual que nosotros, se disponían a pasar un bonito día en Cabrera.

Antes de meterme en camisas de once varas, haré una sincera confesión y es que como madre estoy completamente segura de que cuando mi hija o mi hijo tenían la edad de la niña, es probable que alguna inquisidora mirada escondida entre el gentío de un parque o playa me escudriñara y pensara en vesasaberqué de mí o del padre y nos calificara cruelmente. Porque, entonando ahora un mea culpa, doy por hecho que he sido una madre absurda o he perdido los papeles en alguna ocasión, por eso les pido clemencia al final de la «docuserie», por si alguno cree que tampoco es para tanto esto que les cuento.

El caso es que, una vez embarcados y sentados en hileras de asientos más pequeños y juntos que los de un avión en clase turista, estaba la familia justo delante. El papa me pilló por sorpresa cuando, a grito pelado, empezó a sacar de su chistera una ristra de juegos infantiles para tener a la niña entretenida a toda costa. Ella estaba callada y se dejaba llevar mientras él, cual personaje secundario de un sainete, gesticulaba y abría los ojos para captar su atención en todo momento y sobre todo, tenerla controlada. «Piedra, papel......¡tijeraaa!». Luego, antes de que la niña pudiera engrescarse o medio asimilar algún juego, se levantaba e iba hacia la ventanilla: «mira las olas, mira el pez (que no había), ponte aquí, arre caballito, ohhhh, ¡jajajajaja!», etc. El progenitor se sabía escuchado y observado, y creo que eso le dio el impulso final para envalentonarse y continuar elevado a la enésima potencia, pero para aquel entonces la niña ya estaba desmadrada, o mejor, despadrada.

Tanta hipérbole de estímulos y de tantos «eres el centro del universo», provocó, desde mi punto de vista, que la niña deambulara de un lado a otro buscando infinitas novedades más allá de los ojos saltones del padre y su gesticulación, el cual empezaba a mostrar ya signos de cansancio. El desgaste de su teatralidad le pasaba factura y las frases ya eran otras: «¡he dicho que vengas aquí!, ¡he dicho que no!». Comenzó a impacientarse. Hasta el capitán del barco le echó un «ancla» poniéndola frente al timón, confirmando así, que ella era la Reina de los mares.

La madre, mientras tanto, miraba plácidamente el móvil.

Después, ya en la isla y tras subir al castillo buscamos cobijo a la sombra de un pino. Estábamos en una de las minicalitas que hay antes de la playa de arena, extendimos las toallas y, ¡horreur!: ¡allí estaban!

Pero lo que pasó a partir de entonces, ya se lo contaré en el siguiente capítulo (no se preocupen, sólo hay dos). To be continued…