Tal como había anunciado, el Govern de Marga Prohens ha eliminado el requisito del conocimiento de la lengua catalana para poder trabajar en la sanidad pública de Baleares. El principal argumento para adoptar tal medida, cuestionable desde distintos puntos de vista, es, según la propia presidenta, que la exigencia de un uso elemental de la lengua propia de las islas y una de las dos oficiales, «disuade y excluye» a los profesionales sanitarios de fuera que quieran venir a este archipiélago. Es un argumento que entra en contradicción con otros pronunciamientos de un Ejecutivo que reconoce desconocer cuántos médicos dejan de venir por el catalán. La propia consellera de Salud, Manuela García, ha llegado a admitir que no resultará posible evaluar cuál será el beneficio, si es que lo tiene, de la medida adoptada a la hora de captar sanitarios. El problema real parece ser claramente otro, el de la falta de médicos y enfermeros suficientes para atender la demanda. La carencia afecta por igual a otras comunidades monolingües, por tanto, el idioma no es el obstáculo real. Si Baleares invirtiera más en capacidad investigadora en materia sanitaria seguramente vería rebajados también sus ratios de falta de médicos.

Algunos sindicatos, como SIMEBAL, se han manifestado satisfechos por la eliminación del catalán como requisito, pero el Colegio Oficial de Médicos ha cuestionado sin paliativos que la supresión aplicada atraiga a más profesionales. «El catalán no es ningún problema», ha dicho su presidente, Carles Recasens.

El Govern del PP ha adoptado una medida que se manifiesta encaminada a atender las exigencias y contentar a sus socios de coalición, Vox, partido que se ha mostrado entusiasmado, antes que responder a una necesidad real y objetiva. No solo eso, la relegación del catalán en la sanidad, en unos tiempos en que su uso social está a la baja, entra también en clara contradicción con el artículo 14 del Estatuto de Autonomía que garantiza «el derecho a dirigirse a la Administración en cualquiera de sus dos lenguas oficiales y recibir respuesta en la misma lengua utilizada». Aún más, el idioma es una cuestión vital en la relación médico-paciente, un buen profesional de la salud buscará también la empatía con el enfermo y dentro de ella, la comprensión y la expresión en la lengua que le es más propia. Por lo demás, los niveles académicos que ha debido acreditar un sanitario en ejercicio profesional avalan su sobrada capacidad para entender el idioma de la tierra en que trabaja.

Frente a todo ello, el Govern, con un PP que solo había hecho del catalán materia de conflicto en tiempos de José Ramón Bauzá, lleva camino de incidir en el mismo error, igual de quien no ha aprendido la lección, y no solo por lo hecho ahora en Sanidad. En su comparecencia del viernes, el vicepresidente Antoni Costa no descartó la eliminación del requisito del catalán en toda la administración pública. Hacerlo será gobernar de espaldas a la realidad social, a la riqueza idiomática y dejar abiertas puertas de rechazo y confrontación, ya conocidas, y que en nada y a nadie benefician.