Quizá me haya excedido en el título. Pero lo de «tropa» tiene un sentido certero, cuando uno de esos galanes surgidos de la nada, que acechan y piden amistad a las mujeres de mediana edad por Facebook y alguna vez por Instagram, es supuestamente un oficial (y caballero) de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. De alto rango y ya retirado, of course.

Sí, es así, cada cierto tiempo la estafa intenta colarse en forma de galansotes de sonrisa blanca y pelo canoso sin rastro de calvicie. Estos excombatientes de Afganistán, con estudios, viudos y con hijos, también han llamado a mi virtual puerta para expresar haber quedado cautivados ante mi impactante presencia en la red. Ingenua de mí, al principio aceptaba su amistad y, de manera instantánea, se activaba un chat de Messenger en el que se presentaban con frases construidas de manera imposible: «ya yo te dije, preziosa tú eres». A continuación, no fallaban las palabras linda y decente. Y es que confieso que aún no he podido sobreponerme al último halago: «se te ve tan decente...». Por supuesto, he ido indagando en los perfiles y en la mayoría de veces hay una amiga del Face en común, curiosamente otra cincuentañera a la que probablemente habrá intentado enamorar a través de su pulido y abrillantado verbo. Lo peor de todo esto, es que me sigo preguntando qué nos verán o qué pensamiento previo hay antes de atacar con ese «te quiero conocer, linda». Suponen que un señor sumido en una soledad abrumadora, caído de rodillas ante nuestra belleza y decencia, con descendencia a la que cuidar, va a enternecer y ablandar nuestros corazones, abriendo así, el abismo del amor imposible y a distancia (no olvidemos que residen en EE UU). Nos deberán imaginar estar dispuestas, y diría que hasta con ansia, por ser el reposo del viril y maduro guerrero. Otras veces, son chefs franceses con algún quilo de más, pelirrojos o rubios, muy achuchables. También son viudos y con hijos, que buscan estabilizar sus vidas y casualmente quedaron prendados al topar con nuestros perfiles. Y por último, están los cirujanos, también compatriotas de aquellos oficiales, que trabajan en hospitales con nombres que me suena haber visto en alguna peli melodramática del domingo por la tarde, de una cadena de TV altamente especializada en estos telefilmes. Con mis amigas nos hemos reído en más de una ocasión. Cuentan las mismas historias y alguna más incauta hasta ha entablado una buena conversación con sus parrafadas. Las mismas que olían a traductor de Google y que las pusieron en la pista de estar siendo objetivo del engaño. Lo más anómalo de esta situación es que en mi caso, cada vez que me encuentra uno de ellos, por algún extraño motivo me imagino que el Príncipe de Zamunda de Eddie Murphy está detrás de todo esto. Lo visualizo chateando conmigo desde no sé dónde, intentando estafarme, con su americana y gorro puestos, y su sonrisa de oreja a oreja. He pensado que, quizás, tire de surrealismo para que el humor me haga olvidar el hecho de que nos puedan considerar diana de sus engaños, porque previamente ya hayan pensado que las mujeres de mediana edad, sin fotos con pareja, debemos estar en el amor solas y algo así como desesperadas. Seguiré indagando.