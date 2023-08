Era fácil querer a María José Massot y admirarla. De la categoría de su saber dan testimonio sus titulaciones, sus publicaciones y sus muchas colaboraciones en archivos y bibliotecas, sus catálogos, su palabra y capacidad, siempre dispuesta a dar una mano en cualquier consulta.

Pero yo traté más a la mujer aproximadamente de mi edad, que comentábamos preocupación y cuidados hacia nuestras madres enfermas, mientras hurgábamos entre los trastos del Hostal Términus para asesorar sobre aquellos muebles que se debían conservar. Ella era máxima autoridad en ese tema.

La conocí cuando fue directora General de Cultura de Palma con Isern y desde entonces la consideré mi cómplice. Aceptó formar parte de la Junta directiva de ARCA hace unos años y siempre alababa las muchas cosas que hacíamos sin reconocer nunca su parte de mérito, que era mucho. Para mí, tener una mujer referente y culta era garantía de no equivocarnos.

La desaparición de María José ha destrozado este final de verano tórrido y hostil. “Me gustaría que fueras mi hermana” me dijo un día. Entonces me reí a carcajadas, hoy se me llenan los ojos de lágrimas.