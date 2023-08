Wagner descabezado

Mientras la guerra sigue atroz en Ucrania, Putin está visiblemente nervioso, consciente seguramente de que la prolongación del conflicto está decepcionando a sus ciudadanos, cada vez más inquietos por la evidencia de que Moscú no puede ganar esta guerra infinita, mientras Occidente no da síntomas de cansancio y Rusia no es capaz de evitar que trasciendan lo signos de una decadencia inquietante.

En pocos días, Rusia ha estado en el disparadero varias veces. Desde que los paramilitares de Wagner, con Prigozhin al frente, tuvieron los arrestos de enfrentarse al Kremlin, en un flagrante reto a la autoridad de Putin, Rusia no ha levantado cabeza. Zelenski ha obtenido ya la promesa firme de que pronto dispondrá de aviones de combate entregados por la Unión Europea. La tecnología espacial rusa ha quedado en ridículo al fracasar el intento de enviar una nave al polo sur de la Luna… hazaña que sí ha conseguido días después la India. Y Putin, necesitado de dar realce a los BRICS que se han reunido en Sudáfrica, no ha podido asistir a la cumbre de Johannesburgo porque este país, que es una democracia homologada, ha suscrito el Tratado del Tribunal Penal Internacional y habría tenido que detener a Putin si hubiera estado a su alcance ya que el mandatario ruso ha sido encausado por secuestrar a niños ucranianos. En un gesto a la desesperada, Putin ha optado no por reorganizar sus fuerzas dispersas sino por afirmar su liderazgo. Su autoridad quedaba comprometida por la impunidad que había conseguido aparentemente Prigozhin. Dos certeros disparos de un cañón antiaéreo han puesto fin al problema. Pero descabezando a Wagner, Putin no recupera bríos sino que apenas retrasa su imparable y definitiva caída.