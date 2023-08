«¡Hemos llegado aquí para cancelar los programas culturales de la secta izquierdista. Los hemos cancelado, los vamos a cancelar y los cancelaremos!». Exaltades paraules de Santiago Abascal, que fa uns mesos cridava contra tot allò que estam constatant les darreres setmanes: un enfilall d’expressions artístiques cancel·lades a tot l’Estat per no adaptar-se al seu ideari o per corrompre els principis dels qui ells anomenen «gentes de bien».

De moment ja han censurat una adaptació d’Orlando de Virginia Woolf, el film infantil Buzzlightyear, la recreació d’un mestre republicà represaliat, La Villana de Getafe de Lope de Vega o l’obra de la periodista mexicana Lydia Cacho. Els seus pecats? Exhibir temàtiques LGTBI, Memòria Democràtica, abusos de poder... Darrer episodi: a Palma, l’Ajuntament del PP, equilibrista precari, prohibeix una obra que aborda la salut mental. Al·leguen motius pressupostaris, però ha estat molt més eloqüent el voler agradar a VOX, soci necessari.

Obrim el diari i descobrim les crítiques del president del Consell de Mallorca contra el director del Teatre Principal. En el guió, primer l’acusen de ser nomenat a dit, després menystenen la programació dels darrers anys, diuen que ells en faran una d’«internacional» (sense revelar el nou model teatral proposat), per més tard recular i anunciar per sorpresa la continuació del director, sense passar per consulta prèvia amb l’interessat, el qual acaba finalment renunciant per no seguir formant part d’aquest vodevil. Davant les nostres preguntes de si aplicaran la censura que veim a altres indrets, resposta carregada de tòpics. S’ho treuen de sobre: «a casa miram dibuixos animats de tota mena» que ressona a «jo tenc molts amics gais» o el clàssic «el català el xerr a la intimitat». Ens releguen novament a l’espai domèstic, ens barren el pas a l’esfera pública.

L’anunci de creació de l’Oficina del Español, versió balear, deixa en simples falsedats les bones cares i somriures d’un PP que, en campanya, prova totes les fotos (inclosa l’Obra Cultural Balear i el seu compromís d’impulsar la llengua de Llull). Amb això intuïm que liquidaran (o fraccionaran, divide et impera) la Setmana del Llibre en Català, la normalització lingüística, les ajudes a creadors, editors i productors o el mateix Acampallengua. Recordem aquí que el vicepresident-caçador-negacionista del Consell, Bestard, va prometre arrasar-ho. Imposicions de la llengua dels nostres padrins que cal erradicar, diuen. Complir el que dicta l’Estatut d’Autonomia pel que fa a la llengua pròpia, un altre dia! Per complaure a VOX o per vocació pròpia?

Això sí, espectacles taurins amb entrada de menors d’edat a primera fila d’escorxament i monòlits de recreació feixista non-stop, assegurats i per decret. Aquí sí que no hi va haver dubtes quan, en el ple del Consell, els Socialistes de Mallorca preteníem impulsar una moció de propostes de blindatge de les polítiques culturals i d’ús social del català. Totes foren tombades per la majoria entusiasta i cancel·ladora de PP-VOX.

«Somos un único cuerpo con VOX», deia el president Popular Galmés en una entrevista. Un cos que se sembla tenir una agenda política oculta, que no condemna la intolerància i on sembla que hi manqui un cervell amb la capacitat d’articular una política cultural cohesionadora, transformadora, facilitadora de la convivència, el respecte i el progrés social amb atenció a tots els públics i les realitats que conviuen en la nostra societat. Ells sols veuen la seva Espanya, on no hi tenim cabuda els que pensam, estimam o parlam diferent de l’homogeneïtzadora moral que diuen representar.