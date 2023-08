Si Maquiavel definí la política com «l’art de conquerir el poder», la decisió del President en funcions de convocar eleccions generals just després d’una dura derrota electoral podria qualificar-se d’obra d’art de la política a la vista dels increïbles resultats assolits. Entre els quals destaca l’elecció de Francina Armengol com a Presidenta del Congrés dels Diputats per 178 vots. Mentre els oponents la investiguen, ella ja haurà investit el president. Parla català però no és catalana. Ha governat dos mandats en coalició fent la seva via però sense aturar mai de conversar amb els seus socis. Sempre riu mai no s’enfada. El seu perfil no pretén ser acadèmic, és directe i no perd calada. Haver estat vuit anys Presidenta de l’arxipèlag més cool del Mediterrani no l’ha encegat, continua sent més mallorquina que l’ensaïmada.

És socialista, no és nacionalista, però res no l’impedeix de defensar que les comunitats qualificades impròpiament de nacionalitats a la Constitució (són nacions sense estat) puguin assolir el màxim nivell legal possible d’autogovern. La seva decisió de permetre l’ús a la Cambra de totes les llengües oficials no és un capritx, té un valor profund, didàctic i transcendental. La llengua en què parlam, en què pensam, les primeres paraules que els nostres oïdes escolten de les nostres mares deixen empremtes sagrades que ningú no té dret a mercadejar. Armengol podria fer una bona mestra d’escola i ensenyar als 350 diputats que n’hi a 135 que gaudeixen de llengua pròpia oficial distinta del castellà, una varietat que no és cap nosa sinó una riquesa de la qual tots ens tendríem que sentir orgullosos.

Per acabar, un parell mallorquí de coses dirigides als Jeremies que ens anuncien desgràcies bíbliques obra del Maligne Puigdemont. Primer, si un jutge me volgués tancar per un delicte de rebel·lió que després només fou de sedició i més tard ni tant sol fou delicte, jo també m’hagués convertit en pròfug, no de la justícia, de la injustícia! Segon, el gironí no és beneit, estirarà la corda al màxim i aconseguirà un súper acord però que no suposarà cap risc per la legislatura de Pedro Sánchez. Tercer i més important, s’esfumarà el malson i l’oprobi d’un govern d’extrema dreta a Espanya i la Unió Europea no infectada pel neofeixisme farà un bon alè.