Per estudiar i analitzar els espais de destinació turística s’ha de tenir clar quin paper juga el territori dins el sistema turístic. Però per comprendre quina és la implicació del territori hem de partir d’un concepte clar sobre què és el turisme o com l’interpretam, ja que segon ho entenguem també variara el concepte que puguem tenir sobre la relació i lligam entre territori i espai turístic. El turisme és senzillament un servei que abraça un sistema molt complex de relacions, estructurat en base als recursos naturals i culturals; la demanda; l’oferta; la intermediació; i la societat amb els turistes i amb la població resident. Un tot lligat al territori amb les repercussions de transformació territorial, econòmica, ambiental i social. Són molts els elements, factors i agents que s’hi interrelacionen.

El desenvolupament turístic suposa un sistema de fets i activitats que fa diferent un espai turístic dels no turístics. La forma que adopta l’espai turístic, és a dir la seva implantació territorial, és el resultat de la interacció entre tots els agents que intervenen en la seva producció, on el territori mateix juga un paper molt important per a cadascun. Hem de dir però que a les nostres Illes aquest concepte s’ha perdut per complet i hem arribat a un desgavell desordenat que tot el territori és susceptible d’ús d’allotjament turístic, sense ordre ni control, ni planificació on tot s’ha desbordat i que ens ha incrementat de molt la massificació poblacional fins arribar a una petjada que duplica la residencial en els mesos d’estiu (hi ha indrets on es multiplica per 4) i no faix referència a la gestió dels darrers 8 anys com diuen els nous responsables de llur gestió, sinó del que hem heretat des de molts d’anys enrere.

A molts d’espais de destinació turística evolucionats hi apareixen problemàtiques lligades a la maduresa de la seva estructura. A les Illes Balears la problemàtica més greu és la de la saturació i sobrepoblació, amb les seves conseqüències. D’una manera general la paraula saturació equival, pel seu significat, a limitació, que ja no admet més, que ja està ple, perill de pèrdua de característiques pròpies, etc. Però en el llenguatge turístic de la nostra Comunitat tal vegada, per la realitat consumada, no es correspongui amb un concepte definitori concret, sinó relatiu segons els factors turístics que actuïn com a variable independent, per separat o en conjunt, dins la funció turística depenent a avaluar. Per molts de turistes que venguin o puguin venir en excés no se sol utilitzar mai, dins els sectors empresarials i responsables de la gestió política, la paraula saturació. Tot el contrari «com més en venguin millor» és l’expressió més generalitzada.

El resultat de saturació ha esdevingut, més que res, per una mescla desordenada i superposada de variants i components turístics massius i intensius; per l’esgotament o eliminació de factors limitadors imprescindibles; i per la desaparició, transformació o substitució de característiques i peculiaritats bàsiques que foren fonament dels inicis turístics. En realitat s’ha vist sempre el límit de saturació en funció de la rendibilitat d’una economia convencional que no ha estat susceptible d’una utilització alternativa. És a dir, un límit sense limitacions, que ha anat minvant el nivell de qualitat turística i en el cas més desfavorable o negatiu el de degradació.

Els factors de degradació poden ser molts i variats, directes o indirectes. Els més directes podrien ser l’esgotament de l’espai físic amb aptituds turístiques o d’alguns béns ambientals i recursos naturals; la cota marcada com a capacitat d’acollida o capacitat de càrrega. Uns altres poden estar en funció dels canvis o alternances de models i estils turístics no en consonància en la demanda que voldríem tenir; en funció de la mescla de segments socials, de la qualitat ambiental, de l’anomenada oferta complementària, etc. Els indicadors de la capacitat de càrrega són subjectius i depenen del llistó de qualitat marcat i de les variables utilitzades com a factors indicadors de qualitat. Alguns tipus d’indicadors són: volum de turistes per unitat de temps; densitat de turistes per Ha; relació dels turistes amb la població local; capacitat de càrrega física, econòmica o social; desequilibri intersectorial; superfície de platja per usuari (l’indicador mínim de qualitat és de 7,5 m2 per persona), etc.

L’OMT defineix la capacitat de càrrega com el nombre màxim de persones que poden visitar en el mateix temps un lloc turístic sense fer malbé el medi físic, econòmic (tenint en compte una economia ambiental, més que convencional) o sociocultural i sense reduir de manera inacceptable la qualitat de l’experiència dels visitants.

O’Reilly en fa la següent classificació:

a) Capacitat de càrrega física. En relació amb el llindar on comencen a aparèixer problemes ambientals.

b) Capacitat de càrrega social. En relació amb el límit fins on la població local tolera el turisme i els turistes es suporten entre ells

c) Capacitat de càrrega psicològica o de percepció. En relació amb el límit en que la saturació fa que els turistes cerquin destinacions alternatives

d) Capacitat de carrega econòmica. Entesa com el límit fins on es poden integrar les activitats turístiques sense que quedin desplaçades la resta d’activitats.

La saturació turística no ha de venir mesurada només pels efectes que repercuteixen sobre les activitats econòmiques sinó pels que ho fan sobre el medi ambient en tots els sentits de manera holística. Quan són els mateixos residents de dret els que noten d’una manera directa i amb molts de fets de la vida quotidiana una sensació d’ofegor i de pèrdua de qualitat de vida tenim el millor indicador de saturació o quan manifesten d’una manera alarmant les incomoditats sofertes en els mesos d’estiu. S’ha passat de la visió que abans hi havia de l’estacionalitat com a greu hàndicap a veure-ho com a oxigenació i salvació temporal, és a dir, descans de l’estrès turístic ja que si fos tot l’any igual no es podria resistir.