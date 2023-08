Efectivament, Francina no és igual a Fèlix

Una de les primeres coses que tot estudiant d’Història aprèn a la Facultat és que els personatges que allí hi estudiarà solen incomparables entre si. Ve aquesta introducció per la no poca quantitat d’articles d’opinió comparant Francina Armengol i Socias amb Fèlix Pons i Irazazábal, aprofitant la proclamació de la primera com a presidenta del Congrès del Diputats. Càrrec que els segon ostentà durant quasi una dècada, de mitjan 1986 a la primavera del 1996.

Per posar-los un exemple proper: fa poc fa morir Federico Martín Bahamontes, el primer guanyador espanyol del Tour de França. Rei incontestable del premi de la muntanya fins fa tan sols quinze anys. Quan els medis publicaren amb quins mitjans corria «el águila de Toledo» - unes bicicletes de metall, pesades, amb canvis de marxa exteriors i seients gens ergonòmics - quants kilòmetres feien aquells corredors (efectivament, el Tour sencer a la República Francesa, no com ara), a cap cronista esportiu se li va ocórrer preguntar-se si Primo Roglic hauria destacat en aquella època, amb aquella tecnologia i recorreguts infernals.

És mateix que parlar del GOAT: el «greatest of all the times». El millor de tots els temps. Importació de la NBA que ara s’aplica al món del futbol. Qui en sàpiga del darrer, sabrà que relacionar Erling Haaland o Kylian Mbappé amb Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Pelé, Garrincha, Didí, Vavá, Diego Armando Maradona, Bobby Charlton (i, per damunt de tots, Ladislao Kubala o Alfredo Di Stéfano) és fer retxes a la mar.

Hauríem d’haver vist els dos primers amb les defenses que varen haver de suportar tots els altres. O jugant amb les pesades pilotes i botes de cuir dels dos darrers. Amb la seva (des)nutrició i penúries existencials. Tots ells han estat únics i genials. En el seu moment i contra uns adversaris molt determinats. Per la mateixa raó, a ningú se li ha ocorregut equiparar el bisbe Nadal - president de les Corts de Cadis (1812) - amb Fèlix Pons.

Però pel que es veu, hi ha cert esperit en posar l’apotecària i filla d’apotecaris de Part Forana enfront el misser - a la vegada, fill de juristes - ciutadà. Deixem-ho en que ambdós han tingut el seu moment històric. Pot ser un saludable exercici, no ho dubto. Però intentar acarar el hièratic i un tant eixut Pons amb l’expansiva Armengol és, com a mínim, opinable des d’un de vista acadèmic. Fins i tot personal. Una altra cosa és des d’una òptica periodística. Però això, són figues d’un altre paner.