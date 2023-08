L’expectació era enorme, «diumenge s’aturarà Espanya», deien… Tot el país estava pendent de la selecció espanyola de futbol. I no, no jugaren Unai, Pau, César, Jordi, Sergio, Alvaro... No! Les jugadores tenen noms de dona! Alexia, Salma, Olga, Aitana, Cata, Irene, Mariona… Teclejau «selección de futbol» al Google i veureu que les primeres entrades que us ofereixen són de la selecció femenina.

Quan jo era regidora d’Educació i Esport de l’Ajuntament de Palma i férem el PalmaDona, reclamàvem als mitjans més atenció per a l’esport femení. Llavors algun periodista esportiu em deia que si no es cobria era perquè no interessava, perquè ningú no el seguia. I jo li vaig contestar que això era una fal·làcia: no és que no es donàs perquè no interessava, sinó a l’inrevés: no interessava perquè no es podia veure. I tenia raó. Ara que el veuen, interessa, i interessa molt. I ara hi ha referents per a les al·lotes, referents que són campiones del món. La difusió farà que cada vegada hi hagi més interès i per tant, com que les nines veuen que l’esport també és per a elles, hi haurà cada vegada més esportistes excel·lents. Ja ho estaven demostrant a altres esports, als Jocs Olímpics, on les dones espanyoles tornaven amb més medalles que els seus companys. Ara estam parlant de l’ «esport rei», el que està més impregnat de tics masclistes, en què les jugadores o les àrbitres són insultades amb improperis misògins, actituds que hem de desterrar.

Però diré més: també hi haurà més interès per l’esport en si, pels valors que transmet i consolida, i no per tot aquest mercat de fitxatges dels grans equips o per si els seus divos multimilionaris han sortit a passejar amb la seva mascota o s’han divertit en una festa per a VIPs. Sempre m’ha cridat l’atenció que a les «tertúlies» futboleres i al bloc de notícies dedicat a esports es passin hores i hores parlant de coses que altrament considerarien de la «premsa rosa», i per tant (segons la cosmovisió d’aquests senyors tan apassionats com cridaners) més aviat «femenines». I no entenc de cap manera que des de fa tres anys cada dia sens falta les notícies esportives comencin parlant d’un senyor que, pel que sembla, no té cap interès a fitxar per un cert club de futbol espanyol.

L’esport és una altra cosa molt diferent. Entre d’altres és una eina poderosa de transformació de la societat i pot ajudar a eliminar molts prejudicis. Fa poc es va publicar un estudi que demostrava que un grup de persones que havien de qualificar jugades de futbol, si veien que les jugades eren executades per homes, automàticament les qualificaven millor i les que feien les dones tenien menor puntuació. En canvi, quan no es veia el sexe dels/de les futbolistes, les jugades obtenien una valoració molt similar. Aquests prejudicis encara estan instal·lats en el subconscient col·lectiu, a tots els àmbits (per això mateix es fan ara els curriculum cecs o les proves cegues per a entrar a una orquestra, on l’aspirant toca darrere una cortina perquè el tribunal no pugui veure si es tracta d’una dona o un home).

Per això, els mitjans tenen una gran responsabilitat en aquesta tasca de difusió i d’equilibri en el tractament de dones i homes. Estam parlant també de no cossificar les esportistes o de no tractar-les de «novia de», sinó com el que és: una persona independent i vàlida pels seus esforços i els seus èxits i no per la seva vinculació amb cap home. I, per cert, el protagonisme de les portades ha de ser per a elles i no per al seleccionador.

Encara queda molt per fer i no entrarem aquí en temes pendents com l’equiparació laboral i salarial o la protecció necessària de les esportistes embarassades, ni tan sols en la necessitat que les tractin com a persones emancipades, que no les infantilitzin i que atenguin les seves reivindicacions. Però estam en el bon camí, que passa per normalitzar, és a dir, aconseguir que tothom vegi «normal», la participació de les dones a tots els àmbits de la vida. Que aquesta normalització arribi a un sector tan masculinitzat com el futbol és una passa important.

Enhorabona a les campiones del món i gràcies per demostrar que tot és possible.