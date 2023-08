Vivienda: política y tópicos

Cuando los conceptos políticos y/o sociales se reiteran hasta la saciedad terminan vaciándose de contenido. Y muchas veces la repetición a lo largo del tiempo no es más que la formación de un tópico insustancial que nos permite salvar provisionalmente una impotencia.

Veamos el ejemplo que quería mostrarles: la Constitución de 1978, un compendio de alto valor sobre la cabal organización de este país, reconoció como fundamental el derecho a una vivienda digna. El novedoso mantra ha sido repetido por prácticamente todos los gobiernos, que han hecho alarde de —siempre insuficientes— medidas o normas en esa dirección. En realidad, no se ha avanzado nada en este asunto en 45 años. Ni la derecha ni la izquierda han resuelto el problema. Y ni siquiera, en la mayoría de los casos, han sabido plantearlo adecuadamente. Aunque sí hemos ido viendo las graves consecuencias de su abandono: la no emancipación de los jóvenes está directamente relacionada con la imposibilidad de encontrar un aposento adecuado; la falta de viviendas ha vuelto rígido el mercado laboral, etc.

Sabemos todos, por lo que vemos en Europa y nos dicta el sentido común, que el problema solo se resuelve mediante radicales decisiones: hay que invertir recursos públicos en crear una oferta de viviendas que colme la demanda, de modo que los precios no estén constantemente tensionados. Además, hay que crear un sistema de ayudas para que nadie se quede fuera del mercado. Y a medio/largo plazo será bueno sacar del comercio las viviendas, que hoy son en muchos casos activos financieros sujetos a la especulación. Estas medidas no son simples, por lo que es de temer que se eternicen las promesas y los proyectos… sin que la política pase realmente, como debería, de las palabras a los hechos.