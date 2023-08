Odisea de muchas mañanas de primavera y verano, es en lo que se ha convertido ir a desayunar por la zona de Cort.

Empecemos: comprar desayuno.

Al salir del trabajo y atravesar el dintel del portón ya me encuentro con una lava tibia de gente que baja lentamente, supongo que desde la Catedral. Es imparable y su destino es Cort. Es la misma de la que yo formé parte hace tan sólo unos meses cuando visité los Palacios Nazaríes de la Alhambra.

Con hambre, voy al forn de enfrente en el que su dueña ha decorado las paredes con series wharholianas algunos de sus retratos. Las diligentes dependientas atienden la cola de personas con shorts, gorros de paleontólogo, mochilas o bandoleras de piel de primeras marcas. La mayoría se agolpa señalando con el índice los productos que a los de aquí nos resultan cotidianos. El mostrador se abarrota de delicias, pero yo sólo quiero mi bocadillo. Busco la mirada cómplice de las chicas, a ver si se apiadan de mí y me van preparando lo de casi siempre. Pero no es posible.

Siguiente instrucción: Comer bocadillo.

No quiero sentarme esta vez en ningún bar. Sólo quiero pasear, caminar un rato y, a pesar de la calor, que me dé la luz natural. Mi objetivo es ir de la panadería a la Plaça de Can Tagamanent. Mi oasis con olor a orín de perro custodiado por un árbol enorme y frondoso que a mí se me antoja noble.

Para ello he de pasar el Olivo centenario a mi derecha y bajar hasta la calle Sant Miquel, donde hay un cruce de caminos. Este espacio constituye un resorte que siempre acaba haciendo estallar mis 5 sentidos. Una banda de música toca un reggae a veces rockero a golpe de amplificador. La vibración de la percusión ha activado el tacto, pero interno, bajo el pecho. Una de las heladerías que hay cerca, ha colocado estratégicamente un nebulizador para engolosinarnos a través del olor a vainilla que desprenden sus microgotas de agua fresca. Es imposible escapar a ello.

La gente camina lento, se para, se apelotona. Atolondrados todos por la invasión de estímulos en tan poco espacio, me adentro en la calle de San Bartolomé que aún conserva la plaquita de su antiguo nombre, Carrer dels Jueus, y su taller de joyería. En tan sólo unos metros ahí está aquel árbol, que en un pequeño semicírculo emula discretamente a la basílica de San Pedro de ciudad del Vaticano en la Piazza de San Pietro. Me siento en uno de sus bancos. En paralelo está la Calle Sant Miquel con su lava, pero yo estoy sentada a la sombra del majestuoso. El olor y las papeleras llenas no me disuaden lo suficiente como para irme.

Me como el bocata. A veces me han acompañado otros empleados en su tiempo de descanso. En otras ocasiones, un chico cabizbajo se lía un cigarro o avispados turistas pasan y atajan en paralelo para llegar a la Plaza Mayor por esta calle. Algunos se han parado en mi oasis con sus cochecitos de bebé y sus helados de chocolate reventados en el pecho. Toallitas mágicas para limpiar al niño y al no niño. Me quiero ir.

Salgo disparada, no he agotado mi tiempo y este berenar se autodestruirá en 5, 4, 3, 2, 1. Misión imposible.