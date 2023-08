Linajes distinguidos

Están a punto de marchar de vuelta al África Tropical. Los italianos apreciaban tanto su música que lo llegaron a enjaular haciendo exhibición en los balcones. Muy abundantes en primavera y ocupando gran variedad de hábitats. Podemos encontrarlos en encinares, junto a los cauces de ríos o torrentes o en los espesos linderos de secano con caprichosa vegetación. Incluso en terrenos urbanos, en setos y matorrales densos. Prefiere la vegetación inaccesible en ambientes sombríos y a poder ser húmedos. Por eso se le conoce más por su voz que por su aspecto. Es un pájaro color de tierra con la parte inferior más clara y blanquecina, la cola ligeramente rojiza. Estamos describiendo al ruiseñor, o rossinyol, de linajes Luscinia megarhynchos que en su raíz griega define: ruiseñor de pico grande. Servidor, para que se hagan una idea, lo escuchó en los setenta y los ochenta en Son Espanyolet, en el Barranc del pequeño bosque de las monjas, ese hermoso parque delante de la Clínica Juaneda. Y en otro encinar, Can Amer Vell, en el Camí de Cas Correu, en Son Ferriol, o en las montañas y valles de Bunyola, año tras año. Contrastó mucho durante la primavera del confinamiento que fueran decenas los que se asentaron y criaron en esas cárcavas y torrenteras. Muchas parejas después han ido repitiendo, hay rincones donde abundan y no es necesario salir de casa para atender al espectáculo. Muy difícil de ver, no imposible, pero mucho más fácil de oir pues llegan a principios de marzo y se escuchan ya a mediados de abril. De noche el macho canta en la espesura para atraer a la hembra que llega más tarde orientándose con las estrellas, de esa manera se van juntando. Un lento «piu…piu…piu…» en brillante crescendo, aflautado y muy potente, refilando en «tui-tui-tui»... «txu, txu, txu» de forma muy persistente hasta llegar a influir al mismo Ezra Pound que lo describe como «el cinco notas», también a Coleridge o al gran Keats. Se le conoce más por su canto que por su imagen. Más por lo que hace que por lo que aparenta. Canta de día y de noche. Permanece emboscado el mejor cantor de los bosques. Come insectos, gusanos de tierra, arañas y bayas. El trabajo de confeccionar el nido es para la hembra que lo cubre de pelo y hierbas en una taza entre la vegetación cerca del suelo o en el suelo. La puesta es a finales de abril. La hembra llega, se apareja y no para un instante, los huevos son ligeramente brillantes y moteados, en el polo más ancho de rojo sobre fondo verduzco. De cuatro a siete es la cantidad que suele atender a primeros de mayo cuando nacen y su tamaño final no sobrepasa los 16 cm. Habrá incubado trece días y hacen una sola pollada al año. Curiosamente no suele reproducirse en Formentera ni en Cabrera, Dragonera o islotes menores.

Estos días de agosto comienzan el regreso, puede quedar algún rezagado hasta octubre que vuelven a África estos bellos animales que han llenado nuestras noches con sus fervorosos cantos, año tras año, desde que el mundo es mundo. En el año pandémico eran auténticas sirenas anunciando por los valles, y desde la oscuridad, que a pesar de todo (lo malo también termina) volvería la luz y la tierra no dejaría de girar. Pocas personas quedan indiferentes ante su casi invisible presencia. En los años que Don Santiago Rusiñol se recuperaba de su enfermedad renal, y después de la exitosa operación, se instaló en Mallorca para seguir pintando sus famosos cuadros de jardines. Tanto le iban las cuevas de Artà como acercarse a las viñas de Banyalbufar y su inigualable malvasía. En una de esas jornadas que pintaba en Esporles se encontró con Llorenç Riber, el hombre más bien afeitado del mundo (según J.Pla), parece que la mañana era radiante. Unos cuantos Luscinia megarhynchos se retaban en el valle. El poeta de Campanet, el señor Riber, le soltó: «Què me´n dieu, Rossinyol, d’aquest deliri de rossinyols?» con su ironía típica del clero más local a lo que el gran artista, escritor y pintor, supo elegantemente contestar con bondadosa sonrisa: «No m’estaria bé d’alabar la família…»