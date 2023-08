Horizontes de incertidumbre

El resultado de las votaciones para elegir la mesa del Congreso ha determinado la presidencia del Congreso para Francina Armengol, que se convierte en la tercera autoridad del Estado con el voto favorable de JuntsxCat. Como se sabe, Puigdemont demoró la toma de posición sobre tal circunstancia hasta las primeras horas de la mañana del jueves, elevando la tensión sobre el desenlace y reclamando hechos comprobables y no promesas. Su reclamación era amnistía y referéndum de autodeterminación, apostillando su intención de que Sánchez «meara sangre». Al final parece que el pacto para esta votación consiste en la utilización del catalán en las Cortes Generales, la formación de grupo propio para Junts, aunque no den los números; la constitución de una comisión de investigación sobre las cloacas del Estado; y otra sobre los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. Junts se ha reservado la información sobre una posible amnistía para todos los encausados por los acontecimientos de octubre de 2017. El pacto con ERC supone también la utilización en las Cámaras, además del catalán, el euskera y el gallego; también la desjudicialización del «conflicto político» en Cataluña por «todas las vías posibles», entre las que se podría incluir la amnistía. No han formado parte de la negociación la realización del referéndum de autodeterminación ni, explícitamente, la de la aprobación de la amnistía. Podrían incluirlas en la posterior negociación para la investidura. Podría hacerse esquivando con eufemismos, como una consulta basada en el artículo 92 de la Constitución como alternativa al referéndum de todos los ciudadanos, con la aquiescencia del Tribunal Constitucional, que ya ha demostrado fehacientemente su voluntad de constructivismo legal. La posibilidad de amnistía no está contemplada en la C.E. El artículo 62.i habla de ejercer el derecho de gracia por el Rey con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Se podrá argumentar que la C.E. no recoge la amnistía. No podría hacerlo porque amnistía significa ausencia de delito. La amnistía de la Transición significaba el reconocimiento de que las leyes franquistas eran ilegales por no provenir de un Estado de Derecho. Concederla significaría aceptar la ilegalidad del sistema político que nace con la C.E.; que los condenados por el golpe de Estado de 2017 eran en realidad presos políticos y anular el procedimiento contra los encausados.

Junts ha apostado por el voto a favor de una mayoría en la mesa del Congreso formada por PSOE, Sumar y sus catorce partidos, PNV, EH Bildu, ERC, Junts y BNG; Coalición Canaria se ha abstenido. Se ha dicho que ésta es una señal inequívoca de que Sánchez será presidente. Pero puede que no sea sino lo que los ingleses denominan wishful thinking, la expresión de un deseo, de una ilusión, pues Puigdemont ha afirmado por activa y pasiva que una estación de este vía crucis es la mesa del Congreso y otra diferente es la investidura del presidente del Gobierno. Como simple especulación pongámonos en la mente de Puigdemont. ¿Puede ser su estrategia la estabilidad institucional española, sea con un Gobierno presidido por Sánchez o uno presidido por Feijóo? ¿Uno sostenido con la colaboración de sus enemigos acérrimos en Cataluña, como ERC, más próximo al PSOE y rival en las elecciones autonómicas catalanas? ¿Otro sostenido por Vox? Yo creo que ninguno de los dos. Puigdemont aspira a una desestabilización institucional que desemboque en la independencia de Cataluña. ¿Y cuál sería el camino para conseguirlo si Sánchez no hace ascos a que, con la colaboración de Conde Pumpido, se den salidas a sus demandas de amnistía y referéndum de autodeterminación que le permitan acceder a la presidencia? Puede optar por un Gobierno inestable de uno u otro a no ser que haya optado ya por la repetición de las elecciones, sea absteniéndose en una investidura de Sánchez, que votó la aplicación del artículo 155 de la C.E. en Cataluña, sea votando en contra de una de Feijóo. ¿Cuál sería su objetivo a corto plazo si con su abstención favoreciera la investidura de Feijóo? Seguramente cortocircuitar a su enemigo acérrimo, ERC, el partido que en los aciagos días de la suspensión de la declaración de independencia le restregó ante todos los catalanes que se había vendido por 155 monedas de plata. ¿Cuál sería el objetivo estratégico? En ambos casos un Gobierno débil e inestable para enfrentarse de nuevo con el desafío nacionalista, «¡Ho tornarem a fer!». Parece un objetivo fuera de la realidad, muy improbable. Pero ya demostraron los nacionalistas que son inmunes al principio de realidad y pueden alardear de haber forzado a Sánchez a indultar a los condenados por el golpe de Estado de 2017, a suprimir la sedición y a abaratar la malversación. Posibilitar la realización de este objetivo podría pasar por posibilitar un Gobierno presidido por Feijóo. Si el Gobierno no controlara la mesa del Congreso su ejecutoria sería absolutamente infernal, máxime porque con la endiablada composición del Congreso, la vía de gobernar mediante decreto-ley sería un camino de espinas, a cuál más dolorosa. Si el Gobierno estuviera presidido por el PSOE, debería bregar con un Senado con mayoría absoluta del PP, con capacidad de retrasar cualquier iniciativa legislativa, dificultar la aprobación de los presupuestos y la posibilidad de aprobar comisiones de investigación en cualquiera de los asuntos conflictivos que debe enfrentar un Gobierno. Si Puigdemont ha querido precisar que una cosa es la mesa y otra la investidura es porque tiene en mente la posibilidad que en el caso de que se bloquee su aspiración de amnistía y referéndum, podría esquivar los inconvenientes para su partido de una repetición electoral en diciembre y conseguir el objetivo de desestabilización del Estado. Esto significa imposibilidad de gobernación coherente en caso de un Gobierno de Sánchez e imposibilidad de acometer las reformas que el país necesita si es Feijóo quien lo preside. En uno y otro caso parálisis, horizontes de incertidumbre para los españoles. Si hasta ahora los tiempos eran malos, los que vienen serán peores. Y la vergüenza de que nuestro destino como ciudadanos esté en manos de un prófugo de la justicia. El fracaso del sistema político.