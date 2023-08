Muchos fueron los filósofos e intelectuales que, a lo largo de los siglos, manifestaron interés en comprender y explicar lo que para ellos era el sufrimiento. Aristóteles, Carl G. Jung, Nietzsche o Dostoievski son sólo algunos ejemplos. Sin embargo, ninguno logró alcanzar el nivel de abstracción de Léopold Beaudenom, sacerdote francés nacido en Tulle en el año 1840. Su recalcitrante ascetismo le llevó a escribir cerca de una veintena de obras, todas en relación con la misma temática: teología moral católica. De una de ellas, Entrenamiento para la humildad, procede el epígrafe que encabeza estas líneas.

Afortunadamente, la situación en la actualidad ha cambiado sobremanera. Salvo excepciones, que no hacen otra cosa que confirmar la regla, el sufrimiento ya no se observa como una virtud, no al menos en los ámbitos laicos en los que quien suscribe se viene moviendo, sino como algo que pudiendo evitarse se procede finalmente en consecuencia. Por eso, para peticiones de Suicidio Asistido y Eutanasia de personas que no desean que se prolongue por más tiempo el desconsuelo por el que, mal que bien, se encuentran transitando, se aprobó la Ley Orgánica 3/2021 de 4 de marzo, que ofrece amparo jurídico a esa clase de escenarios.

Sin embargo, a pesar de ser uno de los últimos grandes avances en derechos y libertades sociales de nuestro país, esta ley no gusta a todos por igual hasta el punto incluso de abominar de ella. No sabemos muy bien si por convicción o por mero interés electoral, los conservadores y ultraderechistas de este país se han pronunciado en contra. No en vano, ha quedado muy claro que, en el caso de llegar a La Moncloa, sus intenciones pasan sin duda alguna por derogarla, así como también al conjunto de leyes de cariz progresista que tampoco son de su agrado.

Quienes pensamos que la libertad de decidir nuestro propio final es un derecho inalienable —después de todo es de eso precisamente de lo que se trata aquí—, no podemos más que congratularnos de que el pasado día 23 de julio las urnas no les hayan otorgado a los negacionistas de la evolución y el progreso la confianza suficiente para poder llevar a cabo dichas reformas legislativas. Ahítos como estamos de que se nos intente colar la idea de que este mundo es un valle de lágrimas, por una decisión celestial y divina que nadie ha sabido bien cómo explicarnos, no podíamos consentirlo.