Armengol no és Pons

Balears s’està especialitzant a presidir el Congrés dels Diputats en democràcia. Des del 1977, la cambra ha tengut tretze presidents. Dos són mallorquins. És a dir, un percentatge del 15%, molt per damunt de la proporció poblacional, que està entorn del 2,5% del total espanyol. Si es mesura pel que fa al temps en el càrrec, Fèlix Pons hi romangué deu anys (1986–1996), un 21% del període democràtic. Això a l’espera de si el càrrec de Francina Armengol serà efímer –noves eleccions o legislatura curta– o llarg –quatre anys–. Afegir, a tall d’anècdota, que el bisbe Bernat Nadal presidí les Corts de Cadis durant un mes el 1811.

No estic segur que tenir la tercera autoritat de l’Estat compensi la manca de ministres illencs. En democràcia només n’hem tengut quatre dels quasi tres-cents designats. Demogràficament ens correspondria el doble. Són Santiago Rodríguez Miranda, el mateix Pons, Abel Matutes i Jaume Matas. Si giram la ullada més enrere hi afegim: Valerià Weyler, Alexandre Rosselló, Miquel Gaietà Soler –a qui un impost sobre el consum de vi costà la vida el 1809– i Antoni Maura, que fou ministre i president del Govern.

En el discurs, després de ser elegida per presidir la cambra baixa, l’expresidenta balear recordà el seu predecessor mallorquí: «Sense fer renou, contribuí a consolidar la nostra democràcia, un mallorquí exemplar i excepcional». Ambdós, illencs. L’un i l’altre, socialistes. Però aquí acaben les semblances. No només les personals. També les circumstàncies polítiques en les quals treballà un i treballarà l’altra per ocupar l’escó més destacat de l’edifici de la Carrera de San Jerònimo.

Pons visqué una legislatura amb majoria absoluta i dues amb pactes amb el PNV i CiU. Llavors, Jordi Pujol passava factura per donar suport a l’Executiu, però estava lluny de la dèria independentista de Carles Puigdemont. La tercera fou la darrera de Felipe González com a president del Govern. La de José María Aznar cridant a cada discurs el «váyase, señor González». Sempre demostrà una certa independència cap al seu partit. Per exemple, quan es negà a fer campanya contra l’entrada d’Espanya a l’OTAN perquè sabia, i el temps li donà la raó, que era impensable pertànyer a una Europa democràtica sense integrar-se en l’aliança de defensa. O quan, essent ja evident que s’apropava un canvi de majoria, es negà a exercir una prerrogativa extraordinària de la presidència per tramitar una reforma de la llei de l’avortament, com exigia una part del PSOE.

Una altra decisió polèmica fou quan el 1989 negà als electes d’Herri Batasuna la condició plena de diputats. Els expulsà per afegir «por imperativo legal» a la jura o promesa de la Constitució. El Tribunal Constitucional corregí al president de les Corts. I, per aquesta raó, el passat dijous, Armengol hagué de donar per bones jures i promeses que anaven precedides per breus discursos sobre feminisme, república o independència. Fidel Castro qualifica Pons de «tipejo fascista», per afirmar el que era evident: que Cuba no era una democràcia.

Si Pedro Sánchez aconsegueix la investidura i no hem de tornar a votar per Nadal, Armengol tendrà una tasca encara més complexa que la de Pons. Haurà d’evitar la paràlisi d’un Congrés fragmentat i que es trobarà amb un Senat que el PP, amb majoria absoluta a la Cambra Alta, utilitzarà per posar fre o retardar les lleis.

De moment, la premsa conservadora no ha donat ni un dia de treva a la nova presidenta. Cal dir que els socialistes de Balears han fet el mateix amb Marga Prohens. Però el to contra la socialista inclou qualificatius com pancatalanista, independentista, explotadora d’infants, amiga de la gresca… Es pot anar preparant. No les agrada gens ni mica un alt càrrec perifèric. Si a més és dona, d’esquerres i catalanoparlant, la consideren una reencarnació del dimoni Cucarell.

Malgrat tot, els insults, les mitges veritats o les falsedats senceres haurien de ser la menor de les preocupacions de l’expresidenta del Govern. Aconseguir que el Parlament funcioni i es converteixi en una eina útil per als ciutadans, serà el que posi nota a la seva presidència. Haurà de saber deslligar-se de l’etiqueta de socialista de cap a peus, cosa difícil per algú que duu el carnet des del bressol. Si ho assoleix, llavors tendrà dret a comparar-se amb el gran estadista que va ser Fèlix Pons. De moment, cal esperar.