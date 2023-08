Aprender a parar

Lo veía venir, pero me daba largas. Sabía que el fantasma del cansancio atropellante me estaba envolviendo desde hacía meses, pero me consideraba superior a mí mismo. Había trabajado un material escrito de cara a un encuentro con un grupo cristiano, según la espiritualidad ignaciana. El entusiasmo me arrasó e impidió objetivar el cruce de las líneas rojas de mis posibilidades. Llegó el encuentro. Comencé a galope del caballo desatado, y al tercer día descubrí el error cometido. Pero se hacía imposible parar hasta consumar la obra comenzada. Cuando cerré el invento, decidí contarlo, como una especie de guía para caminantes. Porque en mi caso todo acabó bastante bien, diría que victoriosamente, pero la primera noche tras el esfuerzo y al no poder dormir, caí en la cuenta del error: no había sido capaz de parar, sin más, tal y como me recomendaba un amigo cercano. Subido al caballo galopante del «siempre más», tan ignaciano él, pude llegar a la meta… pero a costa de un susto memorable, que seguramente apenas percibieron mis oyentes. Mientras escribo lo sucedido todavía me atraviesa el ánimo una desazón culpable: en definitiva la tentación de lo perfecto había sido la causa del desgaste insuperable. Y al poco, pienso que la tentación de lo perfecto es tan peligrosa como esa otra de la imperfección. Casi siempre la vida es bifronte, y mirando un lado nos olvidamos del otro. ¿Pero por qué oculta razón, más allá del ejemplo personal, cuento lo sucedido? Se lo cuento, y lo hago con gusto.

Cuando la veía saltar, yo mismo saltaba en el sillón ante el televisor. Durante meses, Simone Biles se convirtió en un horizonte deseado, pequeña, elástica, siempre precisa, pero sobre todo como si no le costara esfuerzo. Cuando confesó que paraba su ascensión hacia la gloria porque sus neuronas no daban más de sí, un resorte interior negó la evidencia: una mujer así, no podía ser vencida por su propia limitación, puesto que, me decía yo, carecía de límites sobre la lona atlética. Pero fue capaz de parar y nada sucedió. Solamente estos días sabemos que ha vuelto en plenitud de capacidad y de energía, siendo mejor por haber aprendido la lección de su propia limitación. Dicho de otra manera, es mejor porque se conoce más y mejor a sí misma, y ha sido capaz de dibujar sobre el tatami de sus capacidades las líneas rojas de su heroicidad. Después, hemos sabido que algo semejante sucedió con Ricky Rubio, con Carolina Marín, y un etcétera en aumento. Cuando le hemos perdido el miedo a parar, aceptando que nuestra salud mental tiene sus líneas rojas, entonces hemos comprendido que la plenitud radica en la humildad de las propias limitaciones. En saber parar. Digan lo que digan esas voces agoreras que nos susurran la urgencia de seguir siempre hacia arriba, como si fuéramos inmortales. Sucede sin embargo, que cualquier día nos caemos del caballo, y, a poco inteligentes que seamos, comenzamos una nueva vida, más recatada, menos llamativa pero sin lugar a dudas más coherente y satisfactoria. Huella del esfuerzo realizado en la presentación del encuentro ignaciano, es un cuaderno en donde se concitan largas horas de esfuerzo, fruto de aquella soberbia intelectual dominante que me llevó a sumergirme en un reto a través del que pude descubrir mis propias limitaciones y ser capaz de parar. En anteriores ocasiones, ya había sucedido algo semejante con ocasión de encuentros semejantes, pero nunca como esta ocasión, cuando imaginaba a Simone Biles saltando ante mí, triunfante, con esa elegancia que le caracteriza, retirándose de la lona, para vivir con mayor intensidad en una suerte de anonimato… hasta que ha vuelto llenando el espacio de tanta belleza: ahora ya, conocedora de sus líneas rojas, exactamente igual que en mi caso. Los que trabajamos la escritura como fuente de tantos encuentros, tenemos esa suerte: en esos folios materiales o virtuales, se esconden nuestros propios sueños de perfección y nuestras derrotas de imperfección, pero que, al punto, acaban dándonos la mano para esos triunfos posibles y asequibles en lo que trazamos ulteriores límites, esas sorprendentes líneas rojas que nos abren de nuevo a nuevos horizontes. Entonces, con una media sonrisa atlética, como Simone Biles, nos entregamos al placer de encontrarnos con los demás, y comprobar hasta qué punto lo escrito adquiere forma y fondo en ese espacio espiritual donde nos encontramos con el misterio. Y un detalle: todo lo escrito siempre gravita sobre nuevos escritos, que enriquecen los nuevos encuentros. Pero conscientes de nuestra propia finitud, que siempre es mejor aceptar. Lo titulado, se trata de «aprender a parar». Sin más.