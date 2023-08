El Decret llei 4/2023, convalidat com a Llei, que regula l’eliminació de l’impost de successions per les herències de pares a fills, entre cònjuges i de padrins a néts, i la rebaixa en herències entre germans i d’oncles a nebots, és un nyap.

Una norma feta a corre-cuita, sense rigor, que inclou errades de primer de grau i que no s’hauria d’haver tramitat mai. És una mesura regressiva que afavoreix als qui més tenen i que atempta contra la redistribució de la riquesa i la igualtat d’oportunitats. Afebleix el paper del poder públic com a garant de les polítiques que doten l’Estat del Benestar per a tothom.

Els partits de dretes argumenten que l’impost és injust, però el que és realment injust és perjudicar el funcionament de l’ascensor social, via redistribució de la riquesa a través de les administracions que gestionen els pressupostos públics. Una riquesa que, d’altra manera, s’eternitza en unes poques mans que la gaudeixen de generació en generació sense solució de continuïtat. Eixamplant les desigualtats socials i cronificant-les en un món polaritzat. Sota la bandera d’una falsa llibertat PP-Vox justifica una mesura que fa més rics a uns pocs i més pobres a la majoria.

El grans garants de la Constitució obliden que és a les seves pàgines on llegim que «tots contribuiran al sosteniment de les despeses públiques d’acord amb la seva capacitat econòmica, mitjançant un sistema tributari just inspirat en els principis d’igualtat i progressivitat».

La rebaixa d’imposts de PP-Vox implica una reducció dels ingressos del pressupost de la comunitat i, per pura aritmètica pressupostària, una reducció de les partides de despesa, així com un infrafinançament dels Consells Insulars.

El govern de la Sra. Prohens ha xifrat la minva d’ingressos en 60 milions d’euros, tot i que un càlcul més rigorós eleva la quitança fins els 125 milions d’euros cada any, si se sumen els efectes de la rebaixa per les herències entre oncles i nebots, o l’acceptació de l’herència en vida.

La cruel paradoxa és que PP-Vox feia mamballetes al Parlament celebrant que els ciutadans de Balears tindran 125 milions manco cada any per a l’educació pública, la sanitat, la dependència, les obres públiques... menys doblers per a les coses que són de tots.

Una comunitat que renuncia a la seva capacitat fiscal perd credibilitat a l’hora d’exigir un major finançament a l’Estat. Quin argument utilitzarà ara el Govern quan exigeixi un major finançament a l’Estat, si ell mateix renuncia a 500 milions d’euros de les rendes més altes al llarg de l’actual legislatura?

Si l’alternativa per captar ingressos passa per convertir Balears en una destinació de turisme fiscal per garantir que les rendes altes pagaran menys impostos, com ha expressat el conseller d’Hisenda del Govern, potser és que el model ideal de societat de PP-Vox és el de les Illes Caiman, i no estam per aguantar bromes de mal gust.

Per si això no fos poc, el 2024 està previst que es tornin a aplicar les regles fiscals a les finances de les administracions públiques. Estarem sotmesos a la obligació de la reducció del dèficit, i no en quedarà altra que tornar a les retallades històriques que el PP aplicà amb obstinació durant els governs de Rajoy i Bauzá, per perjudicar precisament a la gent que més necessitava l’alè dels serveis públics de qualitat. És la gran injustícia que amaga la baixada d’imposts de PP-Vox. Exigim que expliquin clarament als ciutadans per on pensen començar les retallades, aquest pic.

Davant aquest escenari, els socialistes i les socialistes de Mallorca serem mur de contenció. Seguirem fent feina de valent per exigir un sistema tributari garanteixi uns serveis públics de qualitat, que redistribueixi la renda disponible de manera justa i eficient, perquè ningú quedi enrere.