Morir d’èxit…o de calor

Des de fa temps,plana una qüestió recurrent en fòrums ciutadans, econòmics i polítics illencs: morirem primer d’èxit o de calor? Certament, potser de les dues coses. Si ens atenim a la segona variable, portam deu anys de temperatures elevades. Essent sincers, l’augment immoderat de la segona variable pot desencadenar una desacceleració paulatina del destí turístic. Però no tot s’atura en els hotels: l’èxit sobtat que estem vivint al mercat residencial - impulsat de manera sobredimensionada pel virus covid-19 i les conseqüències que comporten el mercat dels nòmades digitals- pot afectar la sensació de massificació de les Illes. Cosa que molts pocs geògrafs humans es podien imaginar fa un quart de segle. Per tant, caldria una reflexió seriosa sobre el futur de l’arxipèlag. No ja com a model productiu, sinó a nivell social i de convivència.

Potser no es tracta necessàriament de «ser menys» . Sinó que vinguin o estiguem millor repartits. En el cas dels turistes, seria desitjable que d’una altra categoria. Que és una altra cosa. Les infraestructures patirien menys, i les càrregues de CO2 a l’atmosfera podrien ser molt més baixes. I així, successivament. Hem de saber escollir - i en aquest «hem», seria bo incorporar-hi els grups històricament oposats a la classe hotelera, com els ecologistes o els grups de debat cívic - quin futurible es vol. Si un de massificat o un suportable. Si un amb hotels de dues, tres i quatre estrelles o un altre diferent. Amb hotels de quatre estrelles com a norma general, on les cinc no siguin rares. Comptant amb hotels de Gran Luxe que realment donin Valor Afegit. Si volem seguir amb els grans casals de «possessions» a la venda o els hi podem donar una tipologia hotelera de prestigi.

Ara, per a aquest trànsit de destinació massiva a més sostenible mancaria un esperit de transformació molt gran per part dels dos grans actors: l’empresa privada i l’Administració Pública. Exemple: la generalització del vehicle de lloguer elèctric és molt lloable. Ara bé: per aquest canvi de paradigma, caldria que es donassin des del minut zero les condicions adequades. No podem aspirar a tenir un determinat tant per cent de flota de lloguer elèctrica si les electrolineres no funcionen de manera òptima. O mostren deficiències d’entrada.

Tampoc podem esperar una rectificació automàtica del model si l’empresariat turístic no efectua un canvi real en molts establiments. Però el darrer potser no es veurà empès a cap variació del seu model de negoci si dels Consells pertinents o el Govern no es donen els incentius suficients com per a fer-lo. Com per exemple, el lliure canvi d’ús hoteler a residencial.

Que suposaria pèrdua de llocs de treball. Certament. Però és que aquí comença un debat no resolt: el de si podem posar un «numerus clausus» habitacional a casa nostra. Objecte de disputes entre pols ideològics. Per moltes raons: econòmiques - la construcció és «per se» expansionista -, polítiques locals - per diferents raons, quasi ningú al Parlament té l’autoritat moral com per a establir un límit demogràfic -, geopolítiques - el Tractat de Schengen no permetria en cap cas un topall - o, senzillament, d’oportunisme: com s’ha vist a les darreres eleccions, els quasi únics defensors del decreixement ( Unides Podem ) han estat escombrats de l’escena política balear.

Sigui com sigui, i mentre els nostres nous polítics van prenent possessió dels seus càrrecs, la pressió termomètrica comença a ser notòria: des de l’insuportable estiu del 2013,no baixam el llistó. Encara que amb intermitències - el 2021 fa ser molt agradable, mentre el 2022 es pogué parlar de temperatures estivals des del maig fins quasi començaments d’octubre- els indicadors no enganyen: any rere any, anam pujant la nostra temperatura mitjana. I això, no acaba d’agradar, als qui en saben de veritat. Com molt bé deia Javier Vich - president de l’Associació d’Hotelers de Palma i CEO de Súmmum Hotels - «mentre els europeus es sentin atrets per les Illes, serem imbatibles. Però quan trobin una destinació amb les nostres infraestructures i un millor clima, potser patirem».

D’aquí les creixents inversions hoteleres a Bulgària, el Bàltic polonès o la Costa Atlàntica francesa. Per la mateixa raó que qui durant l’estiu lloga ca seva de les Illes i se’n va a Ezcaray, la Vall d’Aran o Rías Baixas.