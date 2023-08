Mezclas de verano

El otro día, en un cruce asturiano de caminos, bebí la mejor mula de moscú de mi vida. El ‘moscow mule’ es probablemente uno de los cócteles más refrescantes que existen. Elaborado con cerveza de jengibre, vodka y jugo de lima, se sirve en una jarra de cobre, que ayuda a mantenerlo frío al mismo tiempo que le proporciona interesantes matices metálicos a la combinación, o al menos en eso consisten la propaganda y la ilusión del bebedor. En el mundo de la coctelería, el barman se dedica también a agitar la imaginación del cliente predispuesto a exprimir distintas sensaciones en un trago.

Los orígenes del ‘moscow mule’, en contra de lo que pudiera parecer, no son moscovitas, ni siquiera rusos, se los disputan, según las opiniones más extendidas, las barras del Chatham Hotel de Nueva York y un pub británico de Los Ángeles. Puesto que las historias son algo largas y no del todo plausibles, renuncio a repetirme sobre ellas. Las mulas, por lo general, en la coctelería, se refieren a combinados de alcohol con limas o ‘ginger ale; si es ‘moscow’ llevan vodka (Smirnoff está en las raíces); si es ‘london’, ginebra; cuando se trata de México, mezcal o tequila; el ‘french mule’ incluye coñac; y el ‘jamaican mule’, ron; y así…

Las poquísimas veces que pruebo el vodka me pregunto cuál es el secreto del éxito de esta mezcla agua-etanol, que ha hecho que un destilado de la patata, eclipsase en ventas en algún momento de la historia al whisky, la ginebra y el vino, bebidas indiscutiblemente todas ellas de mayor complejidad. ¡Un destilado de la patata en el primer lugar del ranking etílico cuando ni siquiera huele! El éxito puede que se encuentre en la fuerte evocación de la borrachera que desprende y que se trate de un alcohol hecho a la medida de los que quieren tajarse de la forma más aséptica posible, en algunos casos, como sucedió siglos atrás con los rusos, hasta caerse muertos. Mi única cogorza que no cuenta con el registro de la memoria la provocó precisamente el vodka, y de eso, sí me acuerdo.

Pero sigamos con otras mezclas de verano. ¿Qué diferencia un ‘gin fizz’ de un ‘tom collins’. O de un ‘gin rickey’. Cuesta no confundirlos. Todos ellos parten de la combinación de ginebra, zumo de limón o de lima y de soda. La ginebra y el limón verde, fresco, o la lima, son una mezcla perfecta. Los cítricos aportan el contrapunto ideal al ‘gin’, que tendría mucho menos razón de ser sin los limones. Sin embargo, el ‘tom collins’, que empezó a hacerse durante un verano sofocante por iniciativa de un empleado llamado John Collins en el bar londinense Old Limmer’s House, de Hannover Square, a mediados del siglo XIX, no nació precisamente de la mezcla del gin inglés con el zumo de limón. Fue la ginebra (‘jenever’) holandesa la que se utilizó en el combinado. La ginebra y el ‘gin’ son dos bebidas diferentes, aunque el idioma español no contribuya a aclararlo suficientemente. La primera es un destilado a partir de granos, hierbas y malta, más oscuro y con más carácter que el gin. Se toma preferentemente sola entre cerveza y cerveza. Posteriormente, el ‘john collins’ se adaptó a los gustos locales: la ginebra fue sustituida por el London Dry Gin y empezó a llamarse ‘old tom’ o ‘tom collins’.

Para combinar este tipo de bebidas compuestas de gin, limón y agua gaseada, hay que disponer en cuanto a cantidades del zumo de medio cítrico (lima o limón), una cuchara de azúcar, dos dedos de ‘gin’ y otros dos de soda. Como no se trata de una limonada, conviene no pasarse con el azúcar. Cierta amargura resulta adecuada. La diferencia entre un ‘tom collins’ y un ‘gin fizz’ es que el primero responde a lo que se conoce por bebida larga. Se prepara con hielo picado, mejor dicho partido, y se mezcla en el mismo vaso con la ayuda de una cuchara. El ‘gin fizz’ se agita en una coctelera y se sirve frío, sin el hielo, en una copa de tamaño medio.

Del ‘gimlet’, al igual que de tantas otras cosas en esta vida, espero lo conocido. Como explicaba Terry Lennox en la novela de Raymond Chandler El largo adiós, un verdadero ‘gimlet’ es mitad ginebra, mitad lima Roses y nada más. Pero hay quienes prefieren el vodka a la ginebra y añadir unas gotitas de sirope para teñir el combinado. Ellos sabrán. Un ‘gimlet’ es un ‘gimlet’ y su ecuación resulta tan simple y aburrida como pasar una tarde mirándose los dedos de los pies. Hay algo que se puede hacer con el ‘gimlet’ para esquivar la rutina, y es beberlo unas veces en copa de cóctel y, otras, en un vaso corto con hielo. El combinado, que dio a conocer la novela más popular del gran Chandler, vivió un renacer en la década de los ochenta cuando Manuel Vázquez Montalbán sacó a relucir una revista con el mismo nombre, dedicada al género negro. En El largo adiós, Lennox, el adinerado cliente de Philip Marlowe, filosofa sobre el alcohol inspirándose en la ronda de ‘gimlets’ que pide en el Bar Víctor, un tugurio de California que uno es capaz de imaginarse oscuro como las entrañas del demonio: «El alcohol es igual que el amor, el primer beso es mágico, el segundo es íntimo, el tercero es rutina».

Un conocido me contó que había probado su primer cóctel margarita hace muchos años, a petición de una mujer mexicana que quería compartir su bebida favorita con él. Así que le enseñó a revestir el borde del vaso con sal húmeda, a verter una mezcla de tequila, Cointreau y zumo de limón en él, y a beber saboreando el contraste salado y dulce que tanto caracteriza a este combinado. Al principio, le sonaba horrible, pero la mujer que lo animaba a compartir afición etílica era tan espectacular, me confesó, que si le hubiera pedido beber de su zapato lo habría hecho. Mi conocido se acostumbró al yin y el yang, a la combinación del dulce y el salado, y el cóctel margarita empezó a ser su bebida preferida, digamos que casi exclusiva. Cuando el amorío llegó a su fin, también concluyó el período margarita. El tequila había acabado finalmente por ocupar un lugar apenas destacado entre sus bebidas alcohólicas favoritas y sólo le apetecía en determinados momentos del verano. Margarita, pienso yo, es un combinado que no admite todas las estaciones. Resulta, eso sí, refrescante para acompañar las largas horas estivales, siempre y cuando prime la moderación.

Y ahí estaba yo, el otro día, en un cruce de caminos, bebiendo un refrescante ‘moscow mule’, uno solo, después de meses sin probar un cóctel.