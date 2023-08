Este Papa me gusta

Si la humanidad está jodida, los católicos lo tienen peor. Al cambio climático, la guerra de Ucrania, la inflación, las hambrunas y la amenaza nuclear, los creyentes han de añadir el pesado lastre del pecado. Nunca un cristiano podrá estar tranquilo, tanto por lo que ha hecho, como por lo que ha dejado de hacer.

Algunos recibieron una intensa y prolongada educación religiosa. Los alfabetizaron en colegios de monjas. Aprendieron numerosos conocimientos humanísticos y científicos en centros regidos por otras órdenes religiosas. Incluso se graduaron en bachiller en institutos ultraconservadores. Todo ese pasado pesa.

Cierto es que buena parte de aquella muchachada acabó apartando de su vida cualquier signo relacionado con la cruz. Más otros siguen siendo creyentes.

Estos últimos, que son minoría, cada vez pintan menos. Pese a eso, tienen una ventaja y un inconveniente a la vez. La parte positiva es que su fe en Dios les ayuda a transitar en un mundo caótico y peligroso, da sentido a su vida, lo que no es moco de pavo. La cara oscura es que han de transitar vinculados a una Iglesia en muchas ocasiones intransigente, cerrada y ‘sucia’, especialmente por los casos de abusos sexuales a menores y adultos.

El Evangelio dice que los sarmientos si no están unidos a la vid, no dan fruto. Toca así seguir vinculado a una entidad que no lo pone fácil. La cosa se complica cuando altas jerarquías, o curas rasos, se empeñan en condenar y excluir a colectivos de orientación sexual distinta a la que ellos definen como «normal», divorciados o parejas que conviven fuera del matrimonio.

Vuelve aquí el fardo del pecado. Unos, los puros, quieren apartar a los que ven como transgresores de la Ley Divina. Aquí tienen mucha importancia las raíces judías del cristianismo, con sus miedos y tabúes.

Frente a los que desean imponer el Antiguo Testamento (con sus lapidaciones), se alzan voces como la del papa Francisco que en su reciente viaje a Portugal se ha hartado de decir: «todos, todos, todos» tienen la puerta abierta de la Iglesia.

«Repitan conmigo: en la Iglesia caben todos», ha sintetizado su mensaje.

El sacerdote argentino es un ejemplo de liderazgo y coraje. Ni sus 86 años, ni sus limitaciones de movilidad le impiden seguir predicando el Evangelio en actos multitudinarios y agotadoras jornadas. En Lisboa habló ante un millón y medio de personas (ahí es nada). «No tengan miedo», fue uno de sus mensajes más importantes y terapéuticos.

El sucesor de Pedro es plenamente consciente de la crisis que afecta a la humanidad, de la que, obviamente, forman parte los cristianos. El número de fieles, las prácticas religiosas, las vocaciones sacerdotales están en claro retroceso. Ante ello aconseja a presbíteros y laicos no caer en el desaliento. Volver a echar las redes.

El Papa también ha tenido un gesto simbólico con algunas de las muchas víctimas de los abusos sexuales en la institución. Se reunió con trece afectados, les escuchó y les pidió perdón.

Las asignaturas pendientes del obispo de Roma se llaman celibato opcional y admisión de mujeres en el sacerdocio. Jorge Mario Bergoglio se está ocupando de nombrar cardenales de ideas avanzadas y originarios de todas las tierras del mundo. Él, lamentablemente, no logrará introducir estos urgentes cambios en el catolicismo. Su sustituto, quizás, sí que podrá dar esos imprescindibles pasos. Este Papa me cae bien.