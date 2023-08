De los quince juzgados de instrucción que posee Palma, doce lo son en sentido estricto, y tres de ellos tratan específicamente de los delitos relacionados con la violencia sobre la mujer. Estos últimos son competentes en los conflictos civiles y penales suscitados en el ámbito de la violencia de género. De modo que un 20% de la estructura judicial de respuesta penal se dedica en exclusiva a la violencia machista sobre las mujeres con quienes mantengan o hayan mantenido relación de afectividad. La especialización procesal se basa e inicia a partir de la Ley Orgánica de Protección Integral del año 2004, con la creación en Palma de un juzgado que, desbordado, en la actualidad se ha visto triplicado. Hay que añadir que los detenidos puestos a disposición judicial en horario de tarde, noche, festivos y fines de semana son gestionados de inicio por los juzgados de instrucción, detalle que demuestra que los recursos «nunca» son suficientes, toda vez que los tres juzgados especializados necesitan apoyo generalizado a diario. Aprobada la ley integral por unanimidad, ésta ha representado un hito que nos ha hecho avanzar en el tratamiento del problema, aunque queda mucho camino por recorrer. La legislación es sólidamente reactiva ante los hechos producidos. Abordar las causas ya es un territorio más volátil, el cual tiene mucho que ver con la perspectiva de género (concepto del que no hay garantía del cual, quién debería, conozca su significado). Y como último aspecto está el paliar las consecuencias, todas ellas cuestión de presupuesto y también de voluntad, evidentemente.

Si añadimos a estos postulados las terribles cifras de agresiones sexuales, veremos lo ridículo que es andar con remilgos, eufemismos o minusvaloraciones de cualquier índole, a la hora de identificar el sufrimiento de tantas mujeres. Ejemplos no faltan, citaré uno que leí en un artículo titulado: Els homes que ens intenten prendre els carrers. Considero la referencia altamente valiosa porque más allá de la violencia física —frustrada— que relata, evidencia cómo viven condicionadas muchas mujeres. A partir de un incidente en el cual su hija fue abordada por un extraño en la vía pública, Maria Llull escribía recientemente en el Ara Balears: «Un fet com aquell la va marcar, per molt que jo li explicàs que no podíem permetre que li robassin l’autonomia, les estones amb els amics, la llum del sol. En definitiva, la llibertat de moviment, els carrers. Perquè això és el que ens roba el masclisme o, almanco, ho intenta». Las tumbas, los datos objetivos y el temor materno y paterno están ahí. Extendido —ese temor— a las mujeres, aunque no lo perciban, difícil será que no adopte precauciones. Aún sin miedo, su libertad está condicionada.

Sería un error no condenar

el negacionismo machista in crescendo. Sin embargo, a veces me pregunto si le estamos dando un tratamiento que en cierto modo lo pone en valor, amplificando su incomprensible mensaje, transmitido en ocasiones por mujeres, detalle que todavía lo hace más gravoso. Ya han obtenido rédito electoral, incluso les sería más rentable asumir un par de conceptos «escaparate», resituarse tras las pancartas mortuorias (que habrá más) y redactar los tweets con más perspicacia. Con ello desarbolarían gran parte de los argumentos formales que les proferimos; de hecho, en el gobierno de Aragón ya ha aparecido un incipiente matiz en torno al discurso oscurantista. Dicho lo cual y en flagrante autocontradicción, tras escuchar las recientes y penosas declaraciones de la concejal de Asuntos Sociales del ayuntamiento de Torrelodones, no puedo evitar pensar que si en algún lugar celestial Almudena Grandes está escribiendo la segunda parte del Corazón Helado, roja, muy roja ella, se las ingeniará para relacionarla de algún modo —dado que era su pueblo natal— con Julio Carrión, como explicamos en la quinta ocasión en que aparecí por estas páginas. Aunque tú no lo sepas, el texto que sirvió para despedir a la escritora no desdice en los tiempos que corren.

Un último detalle por aquello de equilibrar: durante ocho años, los errores de la izquierda en el tratamiento de la igualdad en general y la violencia de género en particular, en el ajuntament de Palma, no han tenido demasiada oposición de la derecha. Ella sabrá por qué, dado que han desmerecido alguna de sus actuaciones positivas previas. Por especificar, aunque no sea ninguna novedad citaré, sin exhaustividad alguna, la notable disminución de la calidad del servicio que la Policía Local da a las víctimas de violencia de género a partir de un acuerdo político de izquierdas. El discurso oficial no era criticable, sin embargo, determinadas acciones lo desmerecieron y aún lo desmerecen.

Más allá de Cort, paradójicamente, la derecha «denostada» ahora tiene una oportunidad de acallar voces y reafirmar su compromiso con los derechos humanos, enmendando errores de la izquierda e iniciando una etapa —nunca vista— en pro de la igualdad de la mujer y contra todo tipo de discriminación, demostrando que son los demás los que están equivocados. Si lo intentan no les faltarán aliados.