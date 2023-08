Cambio de perspectiva

Quizá pueda ser útil, antes que centrarse en lo que pueda pasar el día 17 en el Congreso de los Diputados, que dará la primera señal de lo que puede ocurrir en la investidura, si habrá encargo de formar gobierno a Feijóo, si lo habrá a Sánchez, si progresará la de uno o la del otro o si nos encaminamos a un bloqueo y a la repetición electoral, reflexionar sobre el momentum, el impulso político derivado del 23J.

Uno de los análisis preferidos hasta el 23J, de general aceptación, y sobre el que ha gravitado buena parte de la estrategia opositora de los actores políticos ajenos al PSOE de Sánchez, ha consistido en la premisa de que las mentiras preelectorales de Sánchez en la campaña electoral de 2019 sobre sus pactos postelectorales, las leyes disparatadas, el desarme del Estado, la liquidación de la separación de poderes y la errática política exterior, conducirían inexorablemente a una derrota sin paliativos en las elecciones de 2023. Tras los resultados obtenidos, que apuntan a una derrota con paliativos, es decir a la posibilidad de que, pese a todo, Sánchez pueda formar gobierno con Sumar y catorce partidos más, es obligado reconocer que el análisis estaba equivocado. Era un análisis basado en la racionalidad, no en una realidad que se desconocía y que ha emergido. Si Sánchez mintió sobre sus intenciones era porque supuso que los electores no las iban a respaldar, hacía él también un análisis racional. En las últimas elecciones todos los votantes del PSOE eran conscientes de que votar a ese partido implicaba su apoyo a un gobierno que estaría sustentado en una mayoría parlamentaria formada, además de por el PSOE y Sumar, por catorce partidos más, entre los que figuraban ERC, PNV, EH Bildu y BNG. Lo que supone que la izquierda española podría iniciar de forma explícita el rumbo de una ruptura del orden constitucional iniciado en 1978, apoyado en el voto popular.

Se dirá que los dirigentes del PSOE han dicho por activa y pasiva que los acuerdos a los que se llegue deberán enmarcarse dentro de la Constitución, pero ya sabemos cómo se puede desnaturalizar en la práctica. Se ha hecho con el CGPJ, con el Tribunal Constitucional, con la colonización del Estado por los partidos, con la oligarquía partidaria, con el escándalo, asumido como algo normal, de que un solo hombre, el secretario general de un partido, pueda conformar las listas de sus candidatos electorales, designar al presidente del Gobierno, al presidente del Congreso, al presidente del Senado, al presidente del CGPJ, al presidente del Senado, al presidente del TC, al presidente de Correos, del CIS, del Tribunal de Cuentas, del SEPI, al director del CNI, al director del CESID, etc., como un monarca absoluto o un tirano temporal. Esto no tiene parangón en ninguna democracia europea ni, por supuesto, en una democracia presidencialista como la americana. Decimos que es una democracia porque se vota y puede derribarse al Gobierno votando, pero no lo es; al menos lo que se entiende por democracia, el gobierno del pueblo y separación de poderes. Es absolutamente imposible que alguno de los objetivos de Junts, partido del que se requerirá, la abstención o el voto favorable en la investidura, la amnistía y el referéndum de autodeterminación en Cataluña, pueda inscribirse en el seno de la Constitución. Si el PNV, una derecha nacionalista, plutocrática y xenófoba y Junts, la derecha nacionalista corrupta y carlista catalana dirigida por un prófugo de la Justicia desde Waterloo, se suman a los ya comprometidos partidos de la ultraizquierda en el apoyo a Sánchez, se evidencia la superación del eje político izquierda-derecha para la conformación de uno muy distinto basado en la identidad: España como Estado unitario-España como confederación de naciones. Pero toda esa energía centrífuga choca contra una Constitución que requiere el voto de una mayoría de los tres quintos de las dos cámaras Cámaras y, si no se logra, de los dos tercios del Congreso si hubiera obtenido la mayoría absoluta del Senado. La mayoría absoluta del PP en el Senado imposibilita sin su acuerdo cualquier reforma constitucional. La cuestión a plantear es cuánto tiempo y cuánta recomposición política serán necesarios para que toda esta energía centrífuga pueda disiparse. Hasta que esto suceda, ojalá fuera más pronto que tarde, está descontado que vamos a transcurrir por un escenario todavía más convulso de agitación. En cierta manera durará hasta que el fracaso del golpismo independentista de 2017 en Cataluña sea asumido por sus votantes y dé tiempo a los partidos que lo protagonizaron a resituarse en un nuevo eje izquierda-derecha.

Se argumentará que el voto a favor del PSOE y Sánchez no fue tanto por la aceptación del marco institucional formado por las alianzas Frankenstein como por la movilización contra la amenaza de la extrema derecha de Vox. No es en absoluto contradictorio que la amenaza de Vox esgrimida por Sánchez y secundada por Feijóo haya impulsado a la mayoría de votantes del PSOE y a un buen número de abstencionistas (la participación a aumentado del 66,24% en 2019 al 70,40% el 23J) a considerar un mal menor la edición corregida y aumentada del Frankenstein de la mayoría parlamentaria pasada frente al mayor de la presencia de Vox en el gobierno de la nación. El resultado final se debe a la recomposición política en Cataluña y el País Vasco. El meritorio resultado del PSOE en ambas comunidades es el que le ha otorgado la posibilidad de volver a presidir el Gobierno. Es el fracaso del golpe independentista junto con la conchabanza de ERC con el PSOE los que han propiciado el triunfo del PSC en Cataluña y permitido la resistencia del PSOE en los 121 diputados. Son muchos los electores del PNV que han emigrado al PSOE ante el ascenso de EH Bildu. Así, con el importante suelo del 28M, a 3,41 puntos del PP, el PSOE ha conseguido reducir la distancia con el PP a sólo 1,35 puntos y mantener casi el mismo número de diputados que en 2019. La debacle del 28M no fue tal para el PSOE ni la victoria del PP fue la que esperaban sus dirigentes, la enmascararon los pactos con Vox que redibujaron el mapa político de los municipios. Así pues, son la mayoría de los que se inscriben en el eje izquierda-derecha los que han impulsado el nuevo eje de la identidad, que se ha revelado como más determinante hasta que se disipe totalmente la energía generada. Va para largo y con muchas curvas.