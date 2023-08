En qué manos estamos

Suelen desear los chinos a sus allegados como buen augurio que puedan vivir tiempos interesantes y soy consciente de que lo de interesante tiene, cual navaja ockhamiana, dos vertientes plausibles entre su zona más afilada, así que siempre me ha corroído la duda de si la bondad del deseo oriental no se troca en ocasiones en maldición. Y bien interesante es la situación política de la que disfrutamos/padecemos en estas fechas caniculares con el sudoku derivado de la resultante de las últimas elecciones que nos aboca a un parlamento con más colorines que una caja de Pinturitas Goya, los de mi edad seguro que saben de qué pinturas les hablo, una cámara de tan escasa gobernabilidad como las reuniones de vecinos de Aquí no hay quien viva.

Y por favor no busquen culpabilidades o responsabilidades más allá de su propia puerta, todos los votantes, y aún los no votantes, tenemos una alícuota parte de la culpa de esos resultados puesto que finalmente somos todos los ciudadanos los que hemos escrito la partitura con la que ahora, eso que se ha venido en denominar clase política, va a intentar conseguir una coralidad aceptable y que no desafine demasiado. Como nos recordaba Jeremy Bentham «todo acto humano, norma o institución deben ser juzgados según la utilidad que tienen, esto es según el placer o el sufrimiento que producen en las personas», así que en el futuro inmediato podrán Ustedes mismos juzgar si su propia actuación electoral cae de un lado o del otro de aquella definición. Otra cosa es la actuación de los intérpretes de la citada partitura electoral, ahí nos metemos en otras honduras de muy distinto cariz. Y quizá fuera menester releer la obra de Carlo María Cipolla, las leyes básicas de la estupidez humana, para conseguir entender una «miagilla» el comportamiento de los que ahora dicen que se van a arremangar para conseguir algún tipo de entende, a ser posible cordiale, pero sobre todo que no provoque al común de la gente algún tipo de irreparable estropicio en la próxima legislatura. Y hace bien en aconsejarnos el autor italiano sobre la mucho mayor peligrosidad del estúpido superando con creces a la del malvado, puesto que es esperable de una persona razonable que comprenda mejor las razones del malvado que las del estúpido, siempre tan errática, y esa incapacidad del racional para comprender al estúpido es lo que convierte a este último en particularmente letal, citando a Mark Twain, «nunca discutas con un ignorante, te hará descender a su nivel y ahí te vencerá por experiencia». Llegados aquí deberemos preocuparnos, no tanto de lo que se negocia sino quien negocia y sobre todo en cuál de los cuatro categorías en las que dividía Cipolla a los humanos pueden colocarse a esos por nuestra mano nuevos electos, si en el cajón de los incautos, en el de los inteligentes, aquel que consigue al tiempo beneficio propio pero también de los demás, en el de los malvados o en el de los estúpidos, que es aquel que tan solo equipara el perjuicio que se causa a sí mismo con el que provoca en los demás. Dicen ahora esos negociadores que sus conversaciones deben ser muy discretas, siempre pregonada esa discreción de sus propios asuntos al tiempo que exigen transparencia y claridad en los encuentros de los otros, y hay acierto en tal exigencia porque como decía Francis Bacon la discreción es una virtud, sin la cual dejan las otras de serlo; pero tengo para mí barrunto que los políticos cuando emplean lo de discreción, referido a sus asuntos que por lógica debieran ser de público conocimiento, dirigen más sus deseos al ocultamiento, al secreto, al silencio, es decir que los que van a tener que pechar con el resultado de sus contubernios, tratos y «mangarrufas», esto es los ciudadanos en su conjunto, permanezcan en la ignorancia y que no tengan la menor idea de lo que se negocia y que solo conozcan el qué pero nunca el cómo cuando la matanza esté terminada y los embutidos cuelguen ya del techo de los asociados en el negocio y ya no haya ni remedio ni remedo. Y saben lo peor del asunto de todo, lo más penoso, pues que no nos resta más que reconocer que estamos en las manos de aquellos en los que nuestras propias y responsables o irresponsables manos han puesto la potestad y el poder de condicionarnos la vida. Y eso a veces duele.