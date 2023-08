La proposta política presentada el passat 31 de juliol pel Grup Socialista del Consell de Mallorca cerca generar un canvi significatiu per posar el focus en la importància de promoure i defensar polítiques feministes en l’àmbit públic. Reconeixent la igualtat de gènere com un dret humà fonamental i un principi democràtic essencial, la moció insta els Consells Insulars i els Ajuntaments a fomentar polítiques inclusives i garantir igualtat d’oportunitats per a totes les persones, independentment del seu gènere.

En aquest context, l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix clarament que les polítiques de gènere i la conciliació de la vida laboral són competències pròpies dels Consells Insulars, la qual cosa ha permès la consolidació de les polítiques de gènere en el Consell de Mallorca, un fet que en aquest inici de legislatura sembla en risc.

Són molts els avenços assolits fins ara, la creació de la Direcció Insular d’Igualtat en 2007 va ser una passa crucial en aquest camí, i ens preocupa que la seva desaparició hagi estat contemplada en el nou decret de la presidència com a moneda de canvi del pacte PP-Vox. La qual cosa ha generat dubtes sobre l’enfocament d’aquestes polítiques en el futur.

Per això, el Grup Socialista proposa una sèrie d’accions concretes per a continuar avançant en la senda de la igualtat de gènere. És necessària seguir impulsant la plans d’igualtat municipals en col·laboració amb els Ajuntaments, així com la implementació d’un centre de crisi 24 hores per a brindar suport a les víctimes de violència sexual. A més, es destaca el programa de difusió i denúncia «NO i Punt!», especialment destinat a prevenir les agressions sexistes entorns lúdics.

No és un bon missatge haver eliminat la Direcció insular d’Igualtat i Diversitat en la present legislatura, per que incideix en el discurs negacionista de l’extrema dreta en relació a la violència que s’exerceix sistemàticament en contra de les dones, pel sol fet de ser-ho.

Sense vacil·lacions necessitem abordar amb fermesa la violència de gènere, reconeixent-la com una violació dels drets humans i una forma extrema de discriminació. En aquest sentit, fem una crida a garantir la seguretat i el benestar de les dones víctimes de violència de gènere, amb la participació activa de totes les administracions, les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i la societat civil.

Els i les socialistes no permetrem fer passes enrere en la lluita per la igualtat de dones i homes en tots els àmbits de la vida, i molt especialment en la defensa dels drets de les dones víctima de violència masclista. No és de rebut que la necessitat dels vots de la ultradreta per confeccionar majories PPVox a Mallorca puguin posar en risc 30 anys de lluita feminista.

Amb aquesta proposta, els Socialistes de Mallorca reafirmem el nostre compromís amb la lluita per la igualtat de gènere i la promoció de polítiques inclusives i feministes en tots els àmbits de la societat. La meta no és altra que avançar cap a una Mallorca més justa. igualitària i segura per a totes i tots.