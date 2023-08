Heredar: alquilar o vender...¿seguro?

Estos días, el Instituto Nacional de Estadísticas o INE ha hecho públicos sus datos cuatrimestrales sobre ventas inmobiliarias en España. Son una gran aportación al negocio de la compra venta de bienes raíces. De hecho, ya no hay consultora ni gran Marca dedicada a la intermediación que no esté atenta a su canal: sus precisos datos sobre emplazamientos, características y precios de cierre reales ayudan sobremanera. Tanto a comerciales, tasadores, ciudadanos anónimos en busca de oportunidades o aquellos que, por circunstancias diversas, se ven obligados a desprenderse de un domicilio de su propiedad.

Pergeñando en la estadística de transmisiones de propiedad, uno se puede encontrar con que en el primer semestre del año cerraron sus expedientes 107.073 herencias de viviendas. Récord absoluto desde que el recuento oficial está en marcha ( 2007 ) y resultado achacable al virus covid. Los expertos opinan que esta alza de súbita —3,7% interanual desde el pasado año— puede seguir manteniéndose hasta el 2025 por un dato silenciado: hasta agosto del 2022, un promedio de 62 personas morían al día tan sólo por el citado virus.

Además de la vivienda propiamente dicha, también se registra un récord en el número de fincas urbanas heredadas: 170.410. Lo mismo sucede con las fincas rústicas, disparándose hasta las 96.306 operaciones. Cifras que desde 2020 están muy por encima de la media histórica, según los datos del INE. Andalucía, Cataluña, València y Madrid son las cuatro comunidades con más operaciones anotadas.

En una lógica económica razonable, se debería llegar a una conclusión: en esas comunidades debería haber un mercado de compra y alquiler suficiente. Como mínimo, en teoría. Pero tan sólo una parte de los herederos ponen sus nuevas propiedades al mercado de la renta: el miedo a la «okupación» o al deterioro de un activo recién remozado pueden ser las razones. En cuanto a la venta, hay dos vertientes: los nuevos propietarios que suelen esperar a una hipotética subida y los que prefieren vender rápido para pagar los derechos de sucesión restantes. Son más los primeros que los segundos, ciertamente.

Los especialistas aseguran que se ha establecido un doble o triple cuello de botella, muy difícil de resolver a corto y medio plazo. El primero es el financiero: el crédito «blando» ha desaparecido. Y, por lo que parece, puede tardar años en reaparecer. Es por ello que la noticia de la ralentización por sexto mes consecutivo de las transacciones inmobiliarias —datos ofrecidos también por el INE— no nos debería sorprender en absoluto. Después de año y medio concediendo hipotecas a gran velocidad —según el Banco de España, se superaron los registros prepandémicos de dichas firmas— el Banco Central Europeo nos ha devuelto a la cruda realidad: la recesión puede estar a la vuelta de esquina. Y con el apartamento por devolver. ¿2008, segunda parte? Podría.

El segundo cuello es el del mercado. Si hace quince años los precios se despeñaron por falta de compradores, no va a ser éste el caso. Una mayor población —europea nativa o inmigrante, ése no es el problema— mejores comunicaciones e infraestructuras, nuevas tecnologías y la aparición de los llamados nómadas digitales —muchos, venidos de los Estados Unidos— siguen presionando el Real Estate. Pero no de la misma manera que hace dos años: las agencias ya no facturan tanto. De hecho, se empiezan a dar soterradas reducciones de plantillas. O en un mismo día, hay dobles desplazamientos de comerciales.

El tercer cuello es el político. Su afición a hablar de más puede ser a veces letal. Ejemplo: puede que los grandes inversores en residencial hayan cogido miedo a las Balears. A la par que encariñado con otras latitudes. Y es que los muy bien estudiados argumentos del último Govern sobre la necesidad del cupo poblacional no se acabaron de vender bien en los grandes emisores. Resultado: mientras el segundo semestre del 2022 Canarias incrementó un 22% las transacciones protagonizadas por ciudadanos extranjeros, en el archipiélago balear se veía reducida notablemente esta tipología de adquisiciones. En este caso, el mensaje y la discreción se valoran. En centenares de millones de euros.

No obstante, un aviso: ambos registros están a años luz de las cifras que se están moviendo en estos momentos en la península de Na Praia, al sur de Lisboa. Admonición para quienes crean que paraísos como Mallorca «tan sólo hay uno»: kilómetros de arena virgen y de gran calidad esperan a los hombres de negocios - españoles, franceses, británicos, alemanes, también capital saudí —cuya intención es edificar la nueva meca de los millonarios «de verdad» en el país vecino—. A dos horas y media de Londres y París. Tres de centroeuropa. Sin una clase política demasiado «demandante» y con un sistema tributario mucho más laxo que el español. Y con mejor tiempo, cosa importante.