PP-Vox, unidos tanto en la tierra como en los cielos

El faro que ilumina ideológicamente a las derechas mallorquina, tan potente que las ciega, ha sentenciado que PP y Vox son el mismo cuerpo, no sabemos si místico. Es Galmés, presidente del Consell de Mallorca, quien teoriza lo expuesto. Ahí es nada: el PP, que siempre se postula centrista liberal conservador, atado a la extrema derecha de Vox, unidos por lazo fuerte. Y es sabido (el inconmensurable Berlenga lo pone en boca del gran Agustín González en la irrepetible La escopeta nacional) que lo que el cura une en la tierra ni Dios lo desata en los cielos. Galmés, que es equiparable en todo y por todo a legión de incompetentes podemitas que han arruinado la credibilidad de las izquierdas, acierta al afirmar, con notorio sentido de la oportunidad, que PP y Vox son la misma esencia. No se equivoca si atendemos a lo ocurrido en Valencia, Aragón, Extremadura, Castilla-León; aquí, en Mallorca, en ayuntamiento tan fundamental como el de Calvià. Vox ha impregnado de sus corrosivas querencias al PP en asunto clave: lo es, reconózcanlo o se nieguen en redondo los populares a admitirlo, todo lo referente a la violencia de género y similares. La entronización en la presidencia del Parlamento balear de alguien como Gabriel Le Senne (pregunten al Yunque) atestigua que el nacional catolicismo de extrema derecha, situado más allá de los confines del Opus Dei o los Legionarios de Cristo, se ha hecho con el control de Vox desplazando a los moderados (hablar de moderados en Vox es contradicción en sus propios términos) como Espinosa de los Monteros, que sale de escena, o a los falangistas, caso de Jorge Campos.

Vox es hoy nacional catolicismo, contrapunto del extremismo islámico que campa a sus anchas por parte sustancial del planeta, o al cristianismo ortodoxo ruso sustancial respaldo del mafioso Vladímir Putin. Ese nacional catolicismo español, rescatado de los arcanos franquistas, es semejante al nacional catolicismo polaco o al integrismo húngaro de Orbán. Es el que predica la italiana Meloni. Todos tentáculos del fascismo del siglo XXI. El papa Francisco clama en el desierto.

A eso ha ligado el PP su suerte de la mano de quien se percibe ya gran fiasco. Alberto Núñez Feijóo, advertían quienes le conocían de su etapa gallega (el caústico analista, también gallego, Antón Losada lo tiene testado), de su doblez, de sus prácticas. Amigo de un narcotraficante y sin explicaciones convincentes de tan peculiar compañía, Feijóo se ha estrellado ante la compleja realidad de las Españas. El PNV, rotundo en la negativa a darle sus votos, lo deja a los pies de los caballos: le ha dicho nuevamente que el engaño de que Vox le dé gratis sus diputados no cuela, por lo que la cantinela de la lista más votada no va a ninguna parte. Galmés establece la incompatibilidad diciendo que PP y Vox son el mismo cuerpo. Gran servicio a la claridad política ha prestado el faro ideológico de las derechas mallorquinas.

Acotación funeraria.- Oración, despedida y cierre: Pablo Iglesias nos lo dio, Pablo Iglesias nos lo quitó; hágase su voluntad. Podemos perece víctima de sus innumerables pecados, de sus constantes errores, de la algarabía que ha constituido su identidad. Se va por el sumidero al igual que ha hecho Ciudadanos. Yolanda Díaz oficia poco amable funeral por sus restos mortales. Belarra, Montero, Echenique y demás cofrades se revuelven en su caja mortuoria tratando de soslayar lo inevitable. En Mallorca el desenlace es todavía más patético: echa el cierre despidiendo a sus empleados. No va más. No hay dinero en caja. Las cosas del libre mercado. Lo que pudo haber sido y no fue es exclusiva responsabilidad de Pablo Iglesias, dios destructor de lo que creó. El final de Podemos es muy poco digno, propio de los partidos comunistas que se acaban deshaciendo en constantes guerras intestinas, en purgas que eliminan a lo mejor que existe en sus filas. Podemos es historia: desaparece otro de los protagonistas de la «nueva política». Albert Rivera e Iglesias constatan el delirio de quienes se creyeron llamados a ser protagonistas del tiempo presente.