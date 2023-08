Després de molt de temps esperant la decisió de la Casa Blanca de castigar la conducta de Donald Trump de no reconèixer els resultats electorals de 2020, de l’intent de modificar les votacions i de la seva responsabilitat en l’assalt al Capitoli, finalment, el Govern Biden posà fil a l’agulla amb resultats fructífers. Si la Cinquena Esmena de la Constitució dicta que no se li pot demanar comptes a ningú per un crim capital o infame sense la intervenció del Grand Jury, dit i fet. El President posà en marxa un gran jurat, format per ciutadans seleccionats aleatòriament, amb la tasca de valorar la proposta del US Attorney Jack Smith sobre les malifetes de Trump que finalitzà amb el seu processament (indictment). A continuació, Trump ha comparegut en la condició d’acusat davant la jutgessa de la Cort Federal i s’ha declarat «no culpable». Ara només resta la celebració del judici (trial) en què un petit jury decidirà si Trump és culpable o no culpable i si ho és, el pot arribar a condemnar a 20 anys de presó.

Amb aquest bagatge en el cap, mirant la tele, em top amb una notícia o reportatge en què apareix Joe Biden protagonitzant una cursa ràpida vestit amb un outfit de ciclista que coincideix amb la notícia del judici de la Cort Federal contra Trump. No és casualitat, és senyal que els astres se situen a favor d’una futura victòria del President i la consegüent derrota del qui, de guanyar les properes eleccions dels EUA, es convertiria en el poderós i temible líder d’una extrema dreta mundial que no para de guanyar terreny arreu del món. A la nostra Europa creix que fa feredat i Espanya no n’és una excepció. L’inesperat resultat de les passades eleccions generals ens ha salvat del perill i la vergonya de tenir un govern amb la presència de l’extrema dreta. Una vegada superat el mal major, no hi cap posició de partit plausible - particular, caparruda o egoista - que aboqui a una repetició electoral perquè, ara no record quin sant ho va dir, va dir que els miracles no es repeteixen.