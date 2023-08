El fanatisme: una idea

Estic acabant de llegir Los libros de Jacob —no hi ha traducció catalana, per ara— de l’escriptora polonesa i Premi Nobel de Literatura, Olga Tokarczuk, una obra mestra de la narrativa, amb un impressionant domini dels gèneres, on descriu principalment la vida de les comunitats jueves de la segona meitat del segle XVIII i dels corrents ideològics que els caracteritzen així com del paper dels cristians catòlics, contextualitzada en la regió històrica de Podòlia, entre Lituània i Polònia, enmig de guerres, epidèmies i pogroms, i que té com a protagonista rellevant a un jueu de nom Jacob Frank (1726-1791), que es creia la reencarnació d’aquell que s’havia autoproclamat messies un segle abans, Sabatai Seví (1626-1676), i que propugnava la destrucció de la Torà com l’única manera de preservar-la espiritualment en el nou món messiànic. Aquest moviment fou anomenat «frankista», i en contrast amb l’ortodox, era absolutament radical en els seus arguments i decisions —també foren batejats com els «contratalmudistes», ridiculitzant les ensenyances del Talmud—, que encarnava l’exigència d’una renovada formulació del model de vida religiosa jueva i dels nous plantejaments teològics fonamentals, sobretot en la interpretació dels símbols cabalístics del Zohar. Precisament les promeses messiàniques d’un nou alliberador que deslliurés a la humanitat dels mals que patien era un dels trets característics del judaisme europeu del segle XVII. De pseudomessies, en el curs de la història del judaisme, n’hi ha hagut nombrosos. Un d’ells fou David Alroy que visqué en el segle XII. Benjamin Disraeli en el 1833 va novel·lar la seva vida: The Wondrous Tale of Alroy. Però el més conegut de tots fou, sens dubte, Sabatai Seví que es va atribuir la missió de redimir les comunitats jueves de les seves desgràcies. Fou un home marcadament carismàtic amb alts i baixos que arrossegà rere seu una multitud d’adeptes. Expulsat d’Esmirna, la seva ciutat d’origen, passà per Grècia i Turquia, i arreu on anava portada l’escàndol. L’encontre amb rabí Nathan Benjamí Leví, que el va reconèixer com el messies, ja que ell s’havia proclamat el precursor —talment el Joan Baptista de Jesús de Natzaret—, provocà un capgirament total en la seva carrera. La notícia es va propagar per totes les comunitats jueves, anunciant la fi del regne Otomà i la reagrupació de les tribus d’Israel. Molts rabins acceptaren les afirmacions de Seví, mentre que d’altres les rebutjaren. Fins i tot es va proposar una data per a la redempció: el 18 de juny de 1666. Després d’arribar a Constantinoble, capital de l’imperi otomà, Seví fou finalment arrestat per les autoritats turques a la fortalesa de Gal·lípoli. Fins allà arribaren pelegrins jueus d’arreu del món per rebre la benedicció del nou messies. El gran visir li va oferir l’alternativa següent: escollir entre la mort o la conversió a l’Islam. Finalment, escollí l’opció de fer-se musulmà i fou exiliat a Albània, on morí l’any 1676 més o menys oblidat. Nombroses foren les respostes teològiques d’aquesta fugida cap a l’islam, entre les quals n’hi ha una que convida els fidels a seguir el messies en la nova religió, l’islam, i així crear una coalició entre jueus i musulmans contra Esaú, és a dir, el cristianisme. Hi ha una relació directa entre sabataisme i hassidisme, ja que aquest últim es va estendre per tota la regió de Podòlia gràcies a uns predicadors ambulants que s’adreçaven a les comunitats més petites i pobres del judaisme i els donaren suport moral en les seves necessitats religioses. Amb tot, la tradició hassídica suscitava una certa ambigüitat respecte a tot això perquè, d’una banda, participaven en la seva experiència messiànica i, de l’altra, rebutjaven totalment el seu missatge. Un dels llibres essencials dels «frankistes» fou el Zohar que es difongué des de la península Ibèrica cap a Alemanya, Palestina, Itàlia i als dominis del que era aleshores imperi bizantí; en el segle XVI ja formava part de la cultura jueva oficial. No vull estendre’m sobre aquest assumpte, simplement recuperar el terme tikún (‘reparació’), que accentua que tota bona acció té un significat còsmic i contribueix a recobrar l’espurna divina i la redempció messiànica, mentre que cada acció malvada és causa d’una immersió en el mal i en el caos. Concepte que s’aproxima al karma indià. No cal dir que el moviment «frankista» va tenir els seus seguidors, venuts a les extravagàncies i manies d’un líder més o menys carismàtic que anunciava tothora el seu messianisme i ensems el culte a la seva persona. Crea els seus propis dogmes i principis o simplement modifica els ja existents, manipulant, segons convingui, als seus seguidors. Aquests esdevenen veritables fanàtics sense consciència pròpia, lliurats a una mena d’hilaritat desmesurada o malaltissa i una irracionalitat forassenyada. Pel que fa al terme fanàtic prové del llatí ‘fanum’, temple i fa al·lusió a les persones que actuaven o parlaven com si estiguessin posseïdes per alguna divinitat i que contagiaven als altres amb llurs suposats dons. En principi, no hi havia una connotació pejorativa, serà amb el temps que agafarà un sentit més aviat negatiu. El compromís a l’ideal de torn així com el recorregut del militant, es troben inexorablement vinculats amb un mecanisme psíquic, ja que es crea un mite, es personalitza una faula, s’encarna una ficció en la qual hom resta identificat i alhora presoner. El fanatisme és talment un virus, s’encomana i contagia a la resta. Conformitat, uniformitat, necessitat de pertànyer al grup, funda la necessitat que els altres també hi participin, inspira noves ideologies i moviments de massa, probablement són les formes més esteses del fanatisme, però no les més perilloses. El fanàtic no es deixa interpel·lar, no té esperit crític, car es pensa que la raó i la veritat van amb ell. Quan el fanatisme s’apodera de la societat o de l’Estat, aleshores s’instal·la la intolerància i amb ella la fi de l’estat de dret, de la llibertat i de la consciència individual; s’esdevé la imposició que a vegades és acompanyada per la violència i la coacció. Certament, el fanatisme és més antic que qualsevol religió, que qualsevol Estat, govern o sistema polític, més antic que qualsevol ideologia o qualsevol fe. El fanatisme, deia Amos Oz en el seu llibret Contra el fanatisme, és per desgràcia un component sempre present en la naturalesa humana, un mena de gen malvat que mai no atura, que sempre està tramant qualque malifeta. El fanatisme, amagat sovint en les seves formes més civilitzades o callades, està molt present al nostre voltant i segurament també a dins nostre: en l’esport, en la política, en l’economia, en la religió. En el moment que hom esdevé intolerant, apareix el fanatisme que rau en el desig de forçar a l’altra gent a canviar. I, tal com menciona Oz, és una inclinació habitual que tenim de millorar el nostre veí, d’esmenar el nostre cònjuge, de redissenyar el nostre fill, o de dreçar el nostre germà, en comptes de deixar-los ser com són. De fet, el fanatisme comença a la llar, amb la família, amb l’impuls de viure la teva vida, com diu Oz, a través de la vida d’algú altre. I aquest autosacrifici representa infligir terribles sentiments de culpa en el beneficiari, i per tant manipular-lo, fins i tot controlar-lo.