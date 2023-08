Un paso adelante y dos atrás

Hace medio siglo Irlanda era uno de los países más atrasados en muchos sentidos. El final del XX y la transición hacia el XXI trajo no pocos cambios. Muchos de ellos perpetrados en el mundo del arte, la música popular o la literatura. La reina del punk más glam, Sinéad O’Connor, había puesto Europa ante el espejo, mucho antes que se generalizasen los escándalos que el papa Francisco sigue hoy atendiendo.

En el Estado Español en el año 1978 se aprobó la Constitución con un 32,89% de abstención. Con una participación del 67,11% la refrendaron un 87,87% de los votantes. El 7,83% de los votos fueron en contra. Semanas de esfuerzo y negociaciones dieron en aquel momento ese resultado. El Partido Nacionalista Vasco se abstuvo. La ponencia tenía sus siete representantes: Miguel Herrero de Miñón, Gabriel Cisneros y J.P. Pérez-Llorca por la UCD. Manuel Fraga por AP y Gregorio Peces Barba por el PSOE, Jordi Solé Tura por PCE-PSUC y Miguel Roca por CiU. La Fuerza Nueva de Blas Piñar votaría en contra. Para que se hagan cargo del ambiente: Albert Boadella a principios de año se había fugado del Clínic de Barcelona a través de la ventana del baño. La custodia policial «no se enteró», había sido detenido por la obra La torna que las autoridades militares consideraban injuriosa. Debían comparecer ante un consejo de guerra. Mientras, en las calles de BCN ondeaban «senyeres» en protesta por la detención de ese «activista». Así eran las cosas, o así nos han querido hacer creer que eran. Ese era el contexto y lo «atado y bien atado» un año antes, el 1977, comenzaba a ser algo zarandeado. Partidos no legalizados comenzaban a actuar y a tomar las calles. El gobierno de Adolfo Suárez había legalizado al Partido Comunista. Claro, tenían una visión de estado. La CNT no contaría con el privilegio de entrar en el sistema y aunque se iban recuperando viejos partidos, la formación anarcosindicalista seguiría por mucho tiempo en el punto de mira. No hacía ni dos años que el dictador había muerto. Nadie se podía imaginar que la clase política acabaría sentándose a hablar y a discutir nuevas reglas tutelados por la atenta mirada del monarca. Las formaciones perseguidas durante el franquismo comenzaban a respirar. Era impensable. Defectuoso y poco claro, pero en una constante y lenta evolución que contrastaba mucho con la dureza de los más recientes atentados. Felipe González la definió como «la constitución de las libertades y las autonomías» quizás no había leído bien. Martín Villa daba a conocer el resultado del referéndum. Juan Carlos I se dirigiría a las Cortes con motivo de la sanción de la misma. Un año más tarde la UCD obtendría en las generales un 34,3% de votos seguido de un PSOE con el 30% y el PCE con un 10%. Herri Batasuna entraba en el Congreso con tres escaños. Si comprobasen el resto de la correlación de fuerzas en ese hemiciclo verían claramente que casi medio siglo más tarde las cosas no han cambiado tanto.

El 19 de octubre de 1978 también muere Ramon Mercader condecorado como «Héroe de la Unión Soviética» por «su eficaz trabajo» con el piolet sobre el cráneo de Trotski. Quería volver a Barcelona pero murió en Cuba, toda una premonición de futuro de lo que ha sido el comunismo. Un mes más tarde las oficinas de el diario El País recibían un paquete bomba del que resultarían dos heridos graves por artefacto con indicios de implicación de una extrema derecha que no era ninguna defensiva fémina de selección futbolística, era el movimiento antidemocrático y anticonstitucional de toda la vida. No había selección femenina pero ya se anunciaba por todo lo alto que había comenzado el destape y muchos progres hacían apología del uso de la prostitución como hábito muy democrático y liberal en Interviu. El cuerpo femenino era una moneda de cambio absolutamente transversal. Al mismo tiempo que Sinéad O’Connor vivía encerrada en un internado femenino, un auténtico infierno donde a pesar de todo encontraría la guitarra. O’Connor había advertido que no se suicidaría. Dejó dicho que sería imposible y que incluso desde el más allá no aguantaría un homenaje tras otro de Bono (U2). Su arte brillará en muchos aspectos y ensombrecerá la gran vergüenza de las banderas. Irlanda es hoy uno de los países más solventes de la UE. Medio siglo más tarde cualquier nacionalismo sigue con la pretensión de guiar nuestras vidas. Estos días, en nuestras calles, nutridos grupos de niñas chillan como gorrioncillos mientras le dan a la pelota, ese trapo redondo.