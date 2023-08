La odisea de encontrar alternativa a Twitter

La red social X, antes conocida como Twitter, vuelve a estar en el centro de la controversia. Tiene más de 300 millones de usuarios, pero muchos están desde hace tiempo, buscando alternativa. El espacio de X se ha vuelto hostil, tóxico. Negro. La experiencia de usuario es cada vez peor. Ya hasta cuesta encontrar lo que publican tus amigos y el algoritmo tampoco sugiere contenidos que lo compensen. Twitter supuso una verdadera revolución cuando entró en escena hace 20 años. Creó un espacio para la conversación global que ha cambiado para siempre la vida de millones de personas que han participado en ella. Personas que han podido hablar directamente con personajes inalcanzables, con políticos y artistas. Que se han acostumbrado a decir lo que piensan y a que de tanto en tanto, se les escuche. Ahora, ante la decepción permanente en que se ha convertido, los tuiteros buscan un nuevo hogar digital para ese espíritu que trajo a muchos en un inicio. Sin embargo, las alternativas aún no terminan de conseguirlo. Más allá de la curiosidad inicial pocas cuajan. Mastodon, Bluesky y Threads han tenido momentos de popularidad, pero no enganchan. ¿Será que no existe aún el producto definitivo o es que empezamos a dar señales de fatiga social con tanta red y tanto like?

Cuando el excéntrico multimillonario Elon Musk se hizo con las llaves de Twitter en octubre pasado, muchos salieron corriendo por la puerta de atrás y probaron suerte en la primera gran alternativa que entró en escena. Mastodon, una red poco conocida, se encontró de la noche a la mañana con millones de personas haciendo cola. Pasó de 380.000 a más de 2,5 millones en menos de dos meses. Sin embargo, la mayoría no se quedó. Hoy tiene casi un millón de usuarios, cifra significativa pero no suficiente para ser alternativa. El competidor que sonó fuerte durante un tiempo fue Jack Dorsey, el creador de Twitter. Jack ha lanzado Bluesky, una red social con mucho control sobre lo que se ve para evitar otro estercolero, pero por ahora un experimento. Y cuando parecía que todo estaba perdido, aparece Instagram-Meta-Facebook y presenta Threads. Treinta millones en apenas unas horas han hecho pensar que quizá esta sí sea la definitiva. Aunque todavía tiene camino que recorrer, apunta potencial. De momento, no estará en Europa. ¿Cuántas redes sociales podemos tener de forma realista? Los humanos estamos limitados en la cantidad relaciones estables que podemos mantener de forma significativa. El número de Dunbar es un límite cognitivo sugerido para el número de personas con las que podemos tener relaciones sociales estables. Propuesto por primera vez en la década de 1990 por el antropólogo británico Robin Dunbar, argumenta que los humanos solo podemos mantener cómodamente unas 150 relaciones a la vez. Dunbar sostiene que este límite está impuesto por la capacidad de nuestro cerebro para procesar y relacionarse con los demás. Aunque las redes sociales permiten ahora grupos de amigos mucho más grandes, los investigadores sostienen que el número de Dunbar sigue siendo válido para el número en las que interactuamos regularmente. Son muchos los usuarios que quieren recuperar la esencia de lo que inicialmente les atrajo de Twitter, en un entorno más saludable, menos convulso y alejado de toxicidad. Esperemos que la innovación dé con la fórmula para reconectar de forma positiva a una audiencia ávida de conversación digital. Mientras tanto, aprovechando el verano, quizá lo mejor sea leer, hablar con el de al lado, o contemplar el paisaje en lugar de la pantalla. Eso sí que es mentalmente más saludable.