Un dels records més vius que guard de quan era petit i ja vivia al Pont d’Inca era el del renou que feien els envasos de la fàbrica embotelladora «Mallorquina de Bebidas Carbónicas S.A.», coneguda popularment com «sa fàbrica des Kas» o «es Kas», a soles. Estam parlant de l’any 1963; vint-i-set anys després, l’any 1990, Kas vengué la fàbrica a PepsiCo, empresa que mantingué la seva producció fins a 2018, en què tancà definitivament les portes. Un any més tard, el 2019, la multinacional anuncià la donació de les seves instal·lacions a l’ajuntament de Marratxí, la qual cosa permeté que el poble conservàs una part important del seu patrimoni industrial junt amb sa Refinadora, l’altre immoble emblemàtic des Pont d’Inca patrimonialment parlant.

No era un renou estrident ni agressiu, el que feien les botelles en col·lisionar lleugerament sobre la cinta transportadora, tot i que s’ha de dir que nosaltres vivíem a una certa distància de la fàbrica en qüestió i per tant puc entendre perfectament que hi hagi veïnats que no pensin el mateix al respecte. Tanmateix allò que m’interessa destacar és el valor de memòria històrica que té aquest fet, una memòria que, en cas que s’hagués esbucat l’edifici i les instal·lacions adjacents, hauria desaparegut per sempre més. Feliçment no ha estat així: el passat mes d’octubre l’equip que llavors governava a l’Ajuntament inicià les obres de condicionament de l’edifici de Sa Pepsi amb la intenció que aquest esdevingués un espai sociocultural per al poble. Recentment, el nou equip de govern sorgit arran de les eleccions del passat 28M ha anunciat que una part de l’antiga nau industrial acollirà les aules de l’Escola de Música de Marratxí, i que també serà la seu de la Banda de Música. Han assegurat, també, que es mantendrà la cartelleria pròpia de la nau que fa referència a la popular marca de refrescs, per tal de mantenir-ne l’estètica i recordar de passada els orígens i la història de la planta, on treballaren força pontdinquers i gent del redol.

Tot plegat constitueix una bona notícia per a ARCA, que al seu moment visità l’antiga fàbrica de refrescs de la mà del responsable de Cultura i Patrimoni de l’anterior consistori, podent comprovar in situ el valor i la importància patrimonial i històrica de les seves instal·lacions. Ara Sa Pepsi -un nom que ens permetem recomanar com a denominació del centre cultural al nou consistori- tendrà una segona vida. I és aquest, insistim-hi, el valor més gran que té la conservació del patrimoni, des del més important i emblemàtic al més popular i humil. En parlar de patrimoni, destruir, enderrocar, demolir, no és mai una bona solució. Cal preservar a tota costa les petjades del passat, fins i tot aquelles que ens remeten als episodis més trists i dolorosos de la nostra història. Les pedres no tenen ideologia és un dels nostres lemes preferits, i cal que totes les persones que estimam el patrimoni tenguem sempre ben present aquesta màxima, quan de conservació i catalogació d’elements emblemàtics o singulars parlam.

He sentit a dir que fins i tot obsequiava els al·lots que s’hi acostaven amb qualque refresc, l’antiga embotelladora pontdinquera. Jo, com que era més aviat tímid, no me’n record, sa veritat. Més donat a la imaginació, sempre vaig veure aquella fàbrica com alguna cosa molt important, dins la modesta estructura i economia del poble. En la meva ingenuïtat pensava com n’eren, d’afortunades, les persones que hi treballaven i que podien beure tanta taronjada, llimonada o gasosa com volguessin. Sempre he pensat que la nostra vertadera i única pàtria és la infància, al territori de la qual acudim a la recerca de moments i vivències sovint irrepetibles. D’ara endavant, en sentir els assajos de la Banda de Música o els clarinets de l’Escola Municipal a Sa Pepsi, tendré el privilegi de poder rememorar de bell nou la dringadissa d’aquells envasos de vidre que conformaren part del paisatge de la meva infància. Hi ha records i experiències prou més dolorosos, és cert; per això mateix mai de mai hauríem de permetre que desapareguin els edificis o testimonis que en conserven la memòria i que formen part dels fonaments sobre els quals hem edificat la nostra existència.