Madrid ens roba… també la cultura

Acabam de gastar entre tots els espanyols prop de 170 milions d’euros per incrementar innecessàriament l’oferta cultural de Madrid. La capital que ja acull el Prado, el Thyssen, el Reina Sofía, el museu de la Moda, l’Arqueológico Nacional… acaba d’inaugurar la Galería de las Colecciones Reales. L’obra ha costat 140 milions, la resta s’ha gastat en instal·lacions museístiques i restauracions d’obres d’art.

El vaig visitar dies abans de la inauguració oficial a càrrec de Felip V. L’entrada costa catorze euros, la meitat pels jubilats. Malgrat la novetat, no hi havia coa per adquirir les entrades ni cap aglomeració per contemplar les obres exposades. La primera impressió és la de la majoria de les grans obres públiques recents: molt de continent per a un contingut fluix. Fins que arribes al moll de l’ós has de recórrer quatre pisos de llargues rampes de granit, sols alleugerides per algunes projeccions audiovisuals.

En arribar a la planta A, la dels Àustries (la B és la dels borbons, gràcies a una afortunada coincidència alfabètica), què es troba? Un cavall sense genet de Diego Velázquez –al Prado n’hi ha quasi cinquanta d’aquest artista–. Algun ticià –a la pinacoteca n’hi ha uns quaranta–. Algun greco –cinquanta–. Un caravaggio… I després? Armadures, tapissos, unes columnes salomòniques fora del context del seu retaule… Interessant? Sí. Mereixedor d’una inversió brutal que s’ha allargat des del temps de José María Aznar? De cap de les maneres. Aporta un plus a la saturada oferta cultural de la capital que pagam entre tots els espanyols? Ni de conya.

Ens trobam, un cop més, amb els excessos d’un Estat centralista. No ho verbalitza com sí que fa Isabel Díaz Ayuso, però executa amb precisió i constància el «Madrid es España». I els de fora, què som? Uns 170 milions innecessaris a la capital mentre la cultura de la resta del país passa fam. I aquesta doctrina no s’aplica tan sols amb els doblers públics. Empreses com ACS fan grans negocis amb les obres públiques de les illes –amb l’hospital de Son Espases sense anar més lluny–. Mentre aquí estam orfes de la seva filantropia –almanco col·lectivament, mai sabrem amb certesa si algun polític ha tengut suports privats–, la companyia que presideix Florentino Pérez figura com a patrocinador principal del Teatro Real. Igual que Telefónica, Endesa, el Banco de Santander o el BBVA.

Existeix una estesa mentalitat centralista. Les televisions provincianes que diuen ser estatals –TVE, A3, Tele 5, La Sexta o Cuatro– i la resta de mitjans amb seu a Madrid consideren important qualsevol cosa que succeeix dins la M30 i menyspreen tot allò que es mou a la perifèria. Per això les grans empreses, igual que l’Estat, ens estimen per recaptar doblers o fer negoci, però no ens tenen en compte quan es tracta de donar una mà.

En els darrers anys s’ha inaugurat a Madrid l’ampliació del Museo del Prado –152 milions i ja en preparen trenta–sis més pel Salón de Reinos–. La renovació del Museo de la Moda. La reforma del Museo Arqueológico Nacional –seixanta–cinc milions per veure millor els Bous de Costitx o l’Estendart de Pollentia–. La col·lecció Thyssen costà el modest preu de 260 milions, més cent pel lloguer de les obres de Carmen Cervera, i cal sumar les obres de construcció del museu. Són tan sols uns exemples. Intent recordar una inversió del ministeri de Cultura, que ara comanda Miquel Iceta, a les Balears que suposi un deu per cent d’una sola de les reformes pagades a Madrid. No me’n ve ni una al cap.

Luis Solana, ministre de Cultura en el Govern de Felipe González, protagonitzà una vergonyosa escena el dia que s’endugué els quadres de Joan Miró amb els quals la família pagà l’impost de successions. A Madrid, perquè Mallorca no és Estat. Si a Palma hi ha una fundació dedicada a l’artista és gràcies a Pilar Juncosa. No a una inversió del Govern central. La reina regent María Cristina autoritzà el pagament de tres mil pessetes per evitar que els Bous de Costitx acabessin al Louvre. Anaren a Madrid. Ni si passen mil anys canviarà la mentalitat centralista.

El nou Govern hauria de ser molt reivindicatiu amb les inversions culturals. Amb independència de si és president Núñez Feijóo o Pedro Sánchez. Aquesta és una despesa de futur. També hauria de negociar amb les empreses que guanyen molts doblers gràcies a les obres públiques. Que oblidin el finançament del partit o el particular i facin una aposta ferma pel patrimoni i la cultura.