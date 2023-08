Lo que les complace a unos, a los otros va pesando

Así acontece en el incesante devenir del mundo. Así en todas las pugnas de resultado incierto, cuando se inclinan hacia uno u otro contendiente. Más aún va pesando cuando quienes aventuraban el triunfo de sus pendones deben arrostrar la pérdida de toda esperanza. Más complace la victoria cuando ni los más próximos la veían cercana. Éste es el estado de euforia de los socialistas del PSOE, de los comunistas de Sumar e independentistas de ERC, EH Bildu, PNV y BNG. Aquél el de perplejidad, pesar y depresión de partidarios del PP y Vox. Unos a la espera del botín asegurado con el incremento del precio de su voto, por imprescindibles; otros, JxCat, fiando su voto a la amnistía del prófugo y de los todavía encausados, y al referéndum de autodeterminación para Cataluña. Los escarceos del 17 de agosto en el Congreso de los Diputados darán las primeras orientaciones sobre el desarrollo de la investidura como escenario más favorable o, en su defecto, el camino hacia una repetición electoral. Crecen las dudas sobre Coalición Canaria en perjuicio del PP, mientras que la posición de Puigdemont, sea de abstención o en favor de una u otra alternativa, aunque por lógica se incline por Sánchez, alberga dosis de imprevisibilidad, una mesa del Congreso sin mayoría absoluta de PSOE y Sumar dificultaría enormemente la gobernación mediante decreto-ley como hasta ahora y reforzaría el control del independentismo sobre el Gobierno. Puede que sea la opción más probable.

Las dudas sobre la posible acción de un gobierno sostenido por el independentismo se asientan sobre el marco institucional. El PSOE se pronuncia en todo momento por una política territorial inserta en la Constitución Española, mientras que Sumar y los independentistas apuestan por desbordar este marco, a favor de referéndums o consultas vinculantes que dirijan el Estado hacia un modelo plurinacional, hacia un país de países, hacia una confederación. La primera reivindicación de JxCat, la amnistía, no está contemplada en la C.E., que, en su artículo 62.i dice que corresponde al Rey el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales, aunque hay discusión doctrinal y constancia del constructivismo jurídico del Tribunal Constitucional presidido por Conde Pumpido, la toga manchada del polvo del camino. El artículo 92 dice que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, convocado por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso. Por lo que la segunda reivindicación de JxCat, Sumar y el resto de independentistas de una consulta vinculante en Cataluña y País Vasco no está contemplada en la C.E. Para realizarla sería preciso cambiar la Constitución. Para hacerlo sería necesario contar con una mayoría de los tres quintos de Congreso y Senado, mayoría de la que PSOE, Sumar e independentistas no disponen en el Congreso ni en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Así pues, o bien los independentistas nos engañan y están dispuestos a elegir a Sánchez a cambio de una simple mejora de la financiación autonómica, que es lo que de momento ofrece el PSOE, sin que puedan conocerse los criterios y si éstos son compatibles con el nuevo poder autonómico en manos del PP y Vox, o bien lo que persiguen es un marco de inestabilidad política permanente que deteriore aún más el Estado. No existe posibilidad alguna de cambio constitucional sin un acuerdo PP-PSOE; ninguna posibilidad de equilibrio y progreso sin alguna forma de concertación entre PSOE y PP. El Gobierno de Sánchez y Díaz sostenido por el independentismo no tiene más objetivo que el poder por el poder, como corresponde a una oligarquía extractiva.

Ahora, todos en el PP, tras algún que otro cuestionamiento, se posicionan en torno a Feijóo como candidato a la investidura y, si al final es elegido Sánchez, como líder del PP para próximas confrontaciones. Los optimistas fabulan una nueva legislatura con Sánchez de presidente, corta en el tiempo, dos años a lo sumo, olvidando la endeblez de sus vaticinios cuando el inicio de la pasada. Argumentan que tanto Aznar como Rajoy fracasaron en sus primeros intentos y que, por tanto, Feijóo está legitimado para seguir como presidente e intentarlo de nuevo; al mismo tiempo que pretenden fijar la idea de que Ayuso es insustituible en Madrid pero que una candidatura suya a presidir el Gobierno de España podría no funcionar en el resto de territorios. Pero hacen falta otras consideraciones. La trayectoria estatal de Feijóo, por escasez de tiempo de maduración de su liderazgo y por su ejercicio, ha sido irregular. No se atrevió con la moción de censura, fio la misma a la votación de la ciudadanía el 28M; siguió confiando en la supuesta ola antisanchista para el 23J; propuso derogar el sanchismo pactando con un PSOE que no existe; rehuyó el debate electoral en Rtve; gestionó de forma abracadabrante los pactos con Vox en los territorios al tiempo que demonizaba a ese partido; repartía vicepresidencias y ministerios vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, sucumbió a la hybris; una última semana de campaña para olvidar para siempre. No era posible hacerlo peor. Pero sus acólitos olvidan su compromiso. Si algo puede avalar a un político, hoy día, es la fidelidad a los mismos. Feijóo aseguró, por activa y pasiva, que si no conseguía gobernar lo dejaba. Pronto comprobaremos su fuste moral.

El PP ha accedido siempre al poder, 1996, 2011, por demérito del PSOE y ausencia de competidor en la derecha. En 1996 se produjo la victoria de Aznar tras la última etapa convulsa de González: la corrupción y fuga de Roldán, el caso Rubio, Filesa, las escuchas ilegales del CESID, etc. En 2011, cuando Zapatero hundió la economía por no querer ver la crisis de 2008 y asumió los recortes más importantes y el mayor nivel de paro de la democracia, Rajoy obtuvo la mayoría absoluta. Fue en cada ocasión el fracaso socialista el que depositó el triunfo electoral en manos del PP, haciendo bueno el dicho de que son los gobiernos los que pierden las elecciones. Eso esperaba Feijóo, la fruta en sazón que cae. Para ganar el Gobierno, no para heredarlo, el PP debe ofrecer al electorado un proyecto de regeneración de la democracia española. Derogar el sanchismo sin alternativa regeneradora no habría sido otra cosa que volver a la casilla de salida, una pesadilla recurrente, El día de la marmota.