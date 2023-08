La decisió del president Puigdemont

Que l’independentisme i, de forma destacada, ERC, va patir una gran sotragada a les passades eleccions espanyoles, és una evidència impossible d’obviar. Tanmateix, tractar de posar-se d’acord sobre les causes de la desfeta suscitaria, de ben segur, un debat més profund. Com acostuma a passar, la culpa no la vol ningú, però és que, altrament, no hi ha una única causa, sinó una pluralitat de causes per explicar el daltabaix. Entre aquestes causes caldria destacar la guerra caïnita, sense treva, entre els partits independentistes i la desmobilització dels electors promoguda per la destructiva desunió de l’independentisme a l’hora de consensuar una estratègia comuna a Madrid i a Catalunya. A més a més, hi ha jugat en contra, semblaria, la dinàmica col·laboracionista d’ERC amb el PSOE, entestat, ERC, a assajar una via lenta que a les properes centúries —ai!— potser —potser, però no se sap mai!— arribarà a obrir una encletxa en la ferrenya estructura de l’Estat. Per no parlar de la repressió continuada i generalitzada que la quimèrica mesa de negociació no ha aconseguit apaivagar ni un bri. Per no parlar de la feble estructura organitzativa de Junts i de la seva recurrent manca de definició pel que fa al camí triat per accedir a la plena sobirania.

Al cap i a la fi, l’abandó de l’enfrontament democràtic com a mètode, el mateix enfrontament que va permetre celebrar el referèndum el primer d’octubre de 2017 i paralitzar el país, explica l’actual desencís (desencís, que no sentiment de derrota). El perquè de tot plegat es diu, en termes genèrics, partidisme. Es diu prioritzar les conveniències i les utilitats del partit per sobre de qualsevol altra consideració. Per sobre, per descomptat, de l’esperit de conquesta dels ciutadans, noblement engrescats a aconseguir el cel de la independència per al seu país. Però això és, ara com ara, història. Recent, ben recent, però història, del tot necessària, certament, per conservar-la a la memòria i per tenir ben present allò que els ciutadans varen ser capaços de fer. Que va ser, sens dubte, de la màxima transcendència (històrica).

De qualsevol manera i malgrat la pèrdua sensible d’escons i vots, els resultats de les proppassades eleccions del 23J han posat el MHP Carles Puigdemont al bell mig de totes les mirades (un altre cop). Les coses han anat de tal manera que Junts, el partit polític que Puigdemont comanda des de l’exili, té a les mans la clau per fer o no president l’ínclit Pedro Sánchez. Per fer-lo president o no, per provocar la convocatòria d’unes noves eleccions, i qui sap si per posar el PSOE en la tessitura de permetre o afavorir que governi el PP (amb el concurs inestimable de Vox). Descomptat el suport incondicional d’ERC a Sánchez si la seva actual estratègia conjunta de negociació amb Junts no progressa, la paradoxa és que després de gairebé sis anys d’exili Puigdemont estigui en disposició de condicionar la governabilitat d’un estat que li ha volgut, li vol i li voldrà tots els mals. Certament paradoxal.

Fa uns pocs dies Puigdemont publicà a una xarxa social una mena de manifest, altament recomanable, en què descrivia com veia l’entrellat a partir de les passades eleccions parlamentàries. Visió que al·ludia, com a context per entendre on era, a la seva situació com a exiliat que alguns desinformats pensen que incidirà de forma definitiva en la decisió política que finalment adopti. Fins i tot els qui han criminalitzat Puigdemont amb la màxima crueltat durant tots aquests anys sabran veure en el missatge, si conserven ni que sigui un mínim de sentit crític, una extraordinària lliçó de dignitat personal i coherència política. No és gens habitual, ni una cosa, la dignitat, ni l’altra, la coherència. I no és gens habitual conservar-les ambdues en situacions extremes en què allò que l’instint de supervivència recomana és deixar-ho córrer, acotar el cap i lliurar-se a l’enemic.

Puigdemont explica —ho ha dit des de sempre, però ara ho emfatitza precisament perquè és i se sent el destinatari d’unes pressions que serien insuportables per qualsevol altre— que: a) durant aquests sis anys ha estat víctima d’amenaces cada setmana, d’infàmies, d’articles nauseabunds, de dossiers policials, d’espionatge a ell i a la seva esposa, de seguiments...; b) ha estat presentat com a populista i xenòfob i titllat de ressentit i irrellevant; c) ha estat comparat amb el desgraciat pilot de Germanwings que estavellà volgudament l’avió als Alps; d) ha estat catalogat de foll; e) s’ha dit que rep diners d’ONG i de fons destinats a combatre la covid; f) ha estat detingut dues vegades...

Doncs bé, amb tot aquest inventari, sintetitzat, de greuges, que Puigdemont mai fins ara no havia esventat, com és, es demana retòricament, que cap jutge espanyol no ha investigat la construcció d’informacions falses per part de la policia, amplificades i difoses pels mitjans informatius. Com és, es continua interrogant, que cap demòcrata espanyol ha volgut saber si tot allò que se li imputava era cert o constituïen meres infàmies destinades a destruir la persona, pràctica que el feixisme perfeccionà fins a l’extrem i que aquí i ara ningú no combat. Ningú no fa res perquè, tal volta, deuen considerar que aquests procediments són encomiables. Tot deu valer, tot val, per anihilar els dissidents, més encara si gosen qüestionar la unitat d’Espanya (catalogada sovint de sagrada).

Sigui com vulgui, Puigdemont diu que és el moment de la serenor, com li ensenyaren els monjos del Monestir de Poblet, que, de jove, freqüentava durant els estius. De la serenor i també de la prudència i la discreció. Però adverteix que ni els xantatges ni els constrenyiments aconseguiran cap resultat, de manera que, paraules textuals seves, «es poden estalviar l’esforç». Perquè el focus s’ha de posar, sosté, en allò que importa, que és tractar de resoldre el conflicte de llarg abast entre Espanya i Catalunya.