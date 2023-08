Tras el resultado de las recientes elecciones generales (y más aún después del recuento del voto CERA), parece que vamos a tener Gobierno «en funciones» para rato.

Según la legislación vigente -Ley 50/1997, de 27 de noviembre-, el Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales y continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. Esa norma prevé que en esa situación el Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo ejecutivo y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas.

Durante ese período de interinidad, el Gobierno tampoco puede aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ni presentar proyectos de ley a las Cortes Generales. Además, el Presidente del Gobierno en funciones no puede proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales, ni plantear la cuestión de confianza ni proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.

Se trata de un período cuya duración es incierta, pues depende del grado de dificultad para formar una mayoría en el Congreso de los Diputados, pero que la práctica ha demostrado que puede alargarse en el tiempo, como en este caso, en que la cuestión no se presenta nada clara, estando las cosas muy ajustadas. Lo mismo ha sucedido en ocasiones en otros países, dándose el caso de gobiernos que han estado en funciones muchos meses, e incluso, algunos años.

Durante ese período se pretende que el gobierno cesante tenga limitadas sus facultades para no condicionar en exceso al siguiente gobierno, pero sin que ello le impida resolver aquellos asuntos que la realidad vaya exigiendo, lo cual implica estar haciendo un equilibrio permanente, pues tan fácil es pasarse como no llegar. Pero, más allá de esas consecuencias, la vida de los ciudadanos no se ve afectada por esa circunstancia, ajena al devenir cotidiano de la gente.

Si nos atenemos a anteriores casos similares (en particular, el período entre diciembre de 2015 y octubre de 2016), lo cierto es que tanto el día a día de la ciudadanía, como la situación económica a más alto nivel, no se resintieron demasiado estando el gobierno en funciones, sino al contrario, en algunos casos la economía ha funcionado mucho mejor. Quizás resulte que la acción de gobierno está sobrevalorada por los propios políticos y por los medios de comunicación, de manera que no incide tanto como creemos en los resultados económico-sociales de un país; y menos aún si este país está integrado en otra estructura más amplia, como es el caso de España en la Unión Europea (cuya existencia, en la práctica, condiciona muchas de las políticas que se llevan a cabo en cada uno de sus países miembros).

O sea, tratando de hacer una lectura positiva de los resultados de las elecciones de cara a los ciudadanos en general, a ver si resulta que lo mejor va a ser que el Gobierno va a estar en funciones durante mucho tiempo…