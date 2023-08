Una estiu de vertigen ( l’hora de la Corona )

Diumenge:

23:42. Els líders nacionals comencen a valorar els resultats de les eleccions hagudes a Espanya. Des d’Arnaldo Otegui fins Yolanda Díaz, passant per Gabriel Rufián, Bloque Nacionalista Galego, Junts per Catalunya, el Partit Nacionalista Basc. Fins i tot la canària Oramás - aquesta «sottovoce», certament - es feliciten per la contenció l’ultradreta.

Dilluns:

00:04. Parla Santiago Abascal. Rodejat dels seus principals assessors. Quasi tots homes: tan sols una dona al seu sanedrí. S’escolta un lament rere un altre: Vox ha estat objecte d’atacs continus, des de l’extrema esquerra comunista separatista fins el PP. L’alabès continua: el sanxisme, confabulat amb els secessionistes i la premsa - comprada, per suposat - s’han posat d’acord per a provocar la debacle del seu partit. Cap autocrítica: l’enemic exterior. Serà l’únic en tota la nit que citarà la repetició d’eleccions com a una possibilitat. Avisa: com a garant d’una certa idea d’Espanya, Vox hi tornarà a ser. Encara amb més força.

00:15. S’ha muntat una estructura tallant el carrer Ferraz, just al davant de la seu socialista. Senyal de que els resultats són realment bons. I a la fi surt el líder. Pedro Sánchez comença el seu parlament de manera institucional. Sap que tota Espanya l’escolta. Conscient de que la carrera a La Moncloa pot acabar per Sant Sebastià, acaba esperonant la militància en un dels discursos més motivadors que se li recorden en setmanes. Cristina Narbona i Maria Jesús Montero, histèriques d’emoció , no aturen de cridar.

00.40. Alberto Núñez-Feijóo ha escoltat els parlaments dels seus principals rivals en aquests comicis. Ja sap el que li espera: un autèntic «via crucis» estival. Intueix que fracassarà. El que probablement estigui esperant Ayuso. I demana públicament al PSOE el que li ha negat el PP en tants de municipis i Comunitats Autònomes: el privilegi d’optar a governar pel simple fet de ser la llista més votada. La plana major l’aplaudeix, però sense massa convicció.

Durant tot el matí i tarda, la perplexitat regna als principals despatxos de l’IBEX-35, mitjans de comunicació i - també - ambaixades destacades a Madrid: els seus pronòstics han fallat clamorosament. Tots els comentaristes polítics - especialment els de Madrid - se n’adonen que els seus desitjos no s’han acomplit. Que les enquestes «cuinades» i profusament pagades no han servit per a res. Per més «inri», i tenint en compte els % de marge d’error, una de les que més s’ha aproximat al resultat real ha estat justament la del CIS, potser la més dejectada. Tezanos, sempre Tezanos. Per acabar-ho d’adobar, la certificació de que qualsevol pacte passa per Puigdemont i Junts, acaba d’irritar tots aquells que tenien coll avall la quasi majoria absoluta del Partit Popular.

Dimarts:

Vells socialistes redacten un manifest demanant un govern de concentració a l’alemanya. L’estupor regna a La Moncloa.

Dimecres:

El fantasma del «tamayazo» recorre Espanya.El possible desertor de les files socialistes deixa clar que el seu concepte de la democràcia és molt més alt que el que en seu dia tingueren Esperanza Aguirre y Gil de Biedma y Concepción Dancausa Treviño.

Dijous:

Els partits comencen a perfilar els seus equips de negociació. De perfil tècnic i moderat la majoria d’ells. Ja no es parla de repetició electoral, sinó del millor pacte possible. Tots els consultats parlen d’un procès d’acords molt llarg.

Divendres:

El vot CERA disminueix el marge de vots populars entre Partit Popular i socialista: la diferència més curta de la història democràtica espanyola. No obstant, augmenta un escó la diferència entre el bloc conservador i el progressista. La corda es tensa per moments: ara ja no basta l’abstenció dels independentistes catalans. És necessari un vot afirmatiu de Junts per a la investidura de Pedro Sánchez.

Dissabte:

Sa majestat el Rei ha arribat a Mallorca i surt a navegar. Camina amb posat seriós i un tant geperut: senyal de preocupació. Sap que és el seu moment. En una de les darreres prerrogatives que els redactors de la Constitució decidiren guardar a la Corona, ell és l’encarregat de proposar el nom del presidenciable a les Corts. Un error i la institució que representa encara es veuria més compromesa. Mentre, el seu pare és a Sanxenxo,aliè a tot. Provant les millores que se li han fet al «Bribón».

Diumenge:

A la desesperada, el líder popular envia una carta a Sánchez. Oferint diàleg. Mentrestant, la plana major dels «barons» populars repeteix el seu suport inquebrantable al seu candidat. Com les directives dels equips de futbol amb els seus entrenadors a punt de cessar? Veurem.

La Corona, Puigdemont. Dos improbables actors principals en un estiu de vertigen.